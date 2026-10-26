La capitale britannique Londres accueille, ce lundi, la cérémonie du Ballon d'Or 2026, dans une attente mondiale avant la révélation du lauréat, avec l'annonce successive des noms des trente nominés par ordre décroissant, jusqu'au début de la cérémonie à 21 heures, heure de La Mecque.

Les plus grandes stars du football sont en lice pour le trophée, et le Français Kylian Mbappé, star du Real Madrid, l'Espagnol Lamine Yamal, ailier du Barça, et l'Anglais Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, figurent parmi les principaux candidats à la conquête du Ballon d'Or.

Pour la cinquième fois dans l'histoire du trophée, ce sont les résultats de la saison footballistique, et non l'année civile, qui serviront de base pour désigner le lauréat, la période durant laquelle les performances des joueurs sont comptabilisées s'étendant du 3 août 2025 au 19 juillet 2026, afin d'englober les principales compétitions et les événements marquants de la saison.

Le magazine « France Football », responsable du trophée du Ballon d'Or, se prépare à annoncer le classement des candidats au Ballon d'Or, de la trentième place jusqu'à la première.

Classement des candidats au Ballon d'Or 2026





Classement Joueur Club Sélection 29 Sadio Mané Al-Nassr Sénégal 29 William Saliba Arsenal France 28 Julián Quiñones Al-Qadsiah Mexique 27 Bruno Fernandes Manchester United Portugal 26 Dayot Upamecano Bayern Munich France 25 Marquinhos Paris Saint-Germain Brésil 24 Luis Díaz Bayern Munich Colombie 23 Nuno Mendes Paris Saint-Germain Portugal 22 Lautaro Martínez Inter Milan Argentine 21 Gabriel Arsenal Brésil 20 Willian Pacho Paris Saint-Germain Équateur 19 João Neves Paris Saint-Germain Portugal 18





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