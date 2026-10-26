La capitale britannique Londres accueille, ce lundi, la cérémonie du Ballon d'Or 2026, dans une attente mondiale avant la révélation du lauréat, avec l'annonce successive des noms des trente nominés par ordre décroissant, jusqu'au début de la cérémonie à 21 heures, heure de La Mecque.
Les plus grandes stars du football sont en lice pour le trophée, et le Français Kylian Mbappé, star du Real Madrid, l'Espagnol Lamine Yamal, ailier du Barça, et l'Anglais Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, figurent parmi les principaux candidats à la conquête du Ballon d'Or.
Pour la cinquième fois dans l'histoire du trophée, ce sont les résultats de la saison footballistique, et non l'année civile, qui serviront de base pour désigner le lauréat, la période durant laquelle les performances des joueurs sont comptabilisées s'étendant du 3 août 2025 au 19 juillet 2026, afin d'englober les principales compétitions et les événements marquants de la saison.
Le magazine « France Football », responsable du trophée du Ballon d'Or, se prépare à annoncer le classement des candidats au Ballon d'Or, de la trentième place jusqu'à la première.
Classement des candidats au Ballon d'Or 2026
Classement
Joueur
Club
Sélection
29
Sadio Mané
Al-Nassr
Sénégal
29
William Saliba
Arsenal
France
28
Julián Quiñones
Al-Qadsiah
Mexique
27
Bruno Fernandes
Manchester United
Portugal
26
Dayot Upamecano
Bayern Munich
France
25
Marquinhos
Paris Saint-Germain
Brésil
24
Luis Díaz
Bayern Munich
Colombie
23
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Portugal
22
Lautaro Martínez
Inter Milan
Argentine
21
Gabriel
Arsenal
Brésil
20
Willian Pacho
Paris Saint-Germain
Équateur
19
João Neves
Paris Saint-Germain
Portugal
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1