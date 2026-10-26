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Ballon d'Or trophygetty
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C'est un fait récurrent : annonce du classement des candidats au Ballon d'Or 2026

Kylian Mbappé
L. Yamal
H. Kane
L. Messi
J. Bellingham
P. Cubarsi
B. Fernandes
M. Cucurella
A. Hakimi
D. Rice
Ousmane Dembélé
K. Kvaratskhelia
N. Mendes
M. Olise
Sadio Mané
Vinicius Junior
Vitinha
F. Torres
F. Ruiz
Rodri
W. Saliba
L. Martinez
E. Haaland
L. Diaz
France
Espagne
Angleterre
Argentine
Portugal
Maroc
Géorgie
Sénégal
Brésil
Norvège
Colombie

Découvrez le classement des candidats au Ballon d'Or

La capitale britannique Londres accueille, ce lundi, la cérémonie du Ballon d'Or 2026, dans une attente mondiale avant la révélation du lauréat, avec l'annonce successive des noms des trente nominés par ordre décroissant, jusqu'au début de la cérémonie à 21 heures, heure de La Mecque.

Les plus grandes stars du football sont en lice pour le trophée, et le Français Kylian Mbappé, star du Real Madrid, l'Espagnol Lamine Yamal, ailier du Barça, et l'Anglais Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, figurent parmi les principaux candidats à la conquête du Ballon d'Or.

Pour la cinquième fois dans l'histoire du trophée, ce sont les résultats de la saison footballistique, et non l'année civile, qui serviront de base pour désigner le lauréat, la période durant laquelle les performances des joueurs sont comptabilisées s'étendant du 3 août 2025 au 19 juillet 2026, afin d'englober les principales compétitions et les événements marquants de la saison.

Le magazine « France Football », responsable du trophée du Ballon d'Or, se prépare à annoncer le classement des candidats au Ballon d'Or, de la trentième place jusqu'à la première.

Classement des candidats au Ballon d'Or 2026


Classement

Joueur

Club

Sélection

29

Sadio Mané

Al-Nassr

Sénégal

29

William Saliba

Arsenal

France

28

Julián Quiñones

Al-Qadsiah

Mexique

27

Bruno Fernandes

Manchester United

Portugal

26

Dayot Upamecano

Bayern Munich

France

25

Marquinhos

Paris Saint-Germain

Brésil

24

Luis Díaz

Bayern Munich

Colombie

23

Nuno Mendes

Paris Saint-Germain

Portugal

22

Lautaro Martínez

Inter Milan

Argentine

21

Gabriel

Arsenal

Brésil

20

Willian Pacho

Paris Saint-Germain

Équateur

19

João Neves

Paris Saint-Germain

Portugal

18




17




16




15




14




13




12




11




10




9




8




7




6




5




4




3




2




1






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