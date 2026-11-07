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L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, a particulièrement salué Noni Madueke après la victoire difficile de son équipe face à Hull City (1-0) à l’Emirates Stadium. Il a souligné que la transformation du joueur sur le plan professionnel pendant la trêve internationale était un facteur clé de ses récentes performances éclatantes.

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Arteta salue la mentalité d’élite de Madueke

Revenant sur la récente montée en puissance du joueur, Arteta a déclaré : « Il est un excellent exemple pour le reste du groupe, parce qu’avant la première trêve internationale, il ne jouait pas. Au lieu de partir en vacances, il est allé au Portugal, a trouvé quelqu’un pour s’entraîner avec lui et a amélioré sa forme physique. Dès son retour, il a retrouvé le rythme. On voit maintenant qu’il déborde de confiance, qu’il tente des choses, élimine des adversaires et pèse sur les matches avec des buts et des passes décisives. Nous en sommes très heureux. »

L’influence de l’ailier a été évidente face à Hull : c’est sa première tentative qui a amené le seul but de la rencontre, Martin Odegaard reprenant le ballon repoussé par Konstantinos Tzolakis à la 72e minute. Madueke a failli doubler la mise en fin de match après s’être échappé, mais Tzolakis a taclé le ballon, qui a rebondi sur Nobel Mendy, joueur de Hull, avant que Brooke Norton-Cuffy ne réalise un sauvetage spectaculaire sur la ligne.

La persévérance finit par payer à l’Emirates

Arsenal a dû faire preuve de patience face à une équipe de Hull City tenace, qui a refusé de céder pendant une grande partie de l’après-midi. Cette victoire porte néanmoins à 10 le nombre de succès consécutifs d’Arsenal à domicile, toutes compétitions confondues, dont huit sans encaisser de but. C’est sa plus longue série de victoires à l’Emirates depuis celle réalisée entre avril et novembre 2022 sous la direction d’Arteta.

Interrogé par Sky Sports sur la performance de son équipe, Arteta a expliqué : « Il fallait rester constants et continuer. Nous en avions parlé : nous savions que nous finirions par trouver la faille. Nous avons eu de grosses occasions sur lesquelles, à mon avis, nous aurions dû marquer, mais nous ne cadrons pas nos frappes ou nous manquons la dernière passe. Dans autant de situations, si vous ne faites pas ce qu’il faut, vous devez multiplier les occasions et compter sur le fait que vous finirez par les faire céder. C’est comme ça que nous avons gagné ce match. »

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Confusion autour de la VAR et des décisions sur penalty

Arsenal s’est vu refuser un penalty face à Hull City après qu’un examen par la VAR a révélé que Kai Havertz était en position de hors-jeu avant d’être mis à terre par Nobel Mendy. Les supporters d’Arsenal avaient brièvement célébré la décision de l’arbitre Farai Hallam, qui avait d’abord désigné le point de penalty, mais c’est finalement un coup franc qui a été accordé à Hull. Cette décision a rendu Arteta furieux au bord du terrain lors d’une première période tendue à l’Emirates Stadium.

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Arteta a fait part de son incompréhension concernant cet incident : « Je ne sais pas, j’étais perplexe, parce que lorsque l’arbitre est allé voir l’écran, je pensais que c’était parce qu’il y avait clairement penalty. Mais ils ont pris une autre décision en raison du hors-jeu, donc je ne sais pas. Nous n’avons pas encore d’explication claire sur cette décision. »

Entretenir la dynamique au sommet

Cette victoire est la cinquième consécutive d’Arsenal en championnat depuis sa défaite décevante face à Brighton en septembre, qui reste sa seule fausse note dans une saison nationale par ailleurs remarquable. L’équipe d’Arteta cherchera désormais à prolonger cette dynamique lors de son déplacement à Newcastle le 21 novembre, après la prochaine trêve internationale.

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« Cela nous arrive souvent et, lors de quelques matches, nous avons aussi été menés 1-0 très tôt, mais nous avons quand même réussi à nous en sortir », a ajouté Arteta à propos de la combativité de son équipe. « Obtenir des résultats est très, très important et je pense qu’il faut saluer nos joueurs pour la manière dont ils abordent chaque match. Nous avons vraiment bien joué depuis la trêve internationale. »