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L’ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, a vivement attaqué Gianni Infantino, qualifiant son successeur de « dictateur » dans une nouvelle interview retentissante. L’homme de 90 ans a également révélé que l’UEFA se préparait activement à soutenir un candidat rival lors de la prochaine élection présidentielle.

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Blatter lance une violente attaque verbale

Blatter a vivement critiqué l'actuel président, Infantino. Dans un entretien accordé au magazine allemand Der Spiegel, l'ancien dirigeant du football s'en est pris avec virulence à son successeur.

Les déclarations de Blatter interviennent alors que l'instance dirigeante du football mondial se prépare à sa prochaine élection présidentielle. Il a accusé Infantino d'exercer un pouvoir absolu et de s'aliéner le personnel de son siège à Zurich.

« C'est un dictateur »

Blatter n'a pas mâché ses mots au sujet de la direction actuelle de la FIFA. Il a dépeint un dirigeant isolé et autocratique au sommet de l'organisation.

« C'est un dictateur, a déclaré Blatter. Des personnes de la FIFA me disent que personne n'a le droit de monter dans l'ascenseur avec lui. Il est “intouchable”. Infantino ne connaît plus de limites, il ne comprend rien à tout cela. Peut-être faudrait-il l'envoyer chez un psychiatre. »

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L'UEFA prépare sa prochaine initiative

Au-delà des attaques personnelles, Blatter a révélé des détails importants sur la situation politique à venir. Il a affirmé que l'UEFA se préparait à contester directement la présidence d'Infantino.

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« L'UEFA a un plan : dans les prochaines semaines, elle annoncera un candidat opposé à Infantino », a expliqué Blatter. Cela fait suite à la décision prise précédemment par l'UEFA de retirer son soutien au président actuel.

Malgré cette opposition européenne, Infantino reste le grand favori pour être réélu. Il bénéficie actuellement d'un large soutien des confédérations d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud.

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Wenger et Coe apparaissent comme des options

Le temps presse pour l'UEFA, qui doit désigner son candidat avant la clôture du dépôt des candidatures mercredi prochain. Plusieurs personnalités de premier plan envisagent actuellement de briguer la présidence.

L'ancien entraîneur d'Arsenal Arsene Wenger figurerait parmi les candidats potentiels soutenus par l'UEFA. Le Français devrait décider cette semaine s'il se présente officiellement face à Infantino.

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De son côté, Blatter a apporté son soutien personnel au président de World Athletics, Sebastian Coe. « Coe a également été président de la commission d'éthique de la FIFA et possède une forte personnalité, a-t-il déclaré. Ce serait une bonne chose d'avoir un président originaire du berceau du football, l'Angleterre. »