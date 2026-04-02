La Fédération égyptienne de football a annoncé qu'Islam Issa, joueur de l'équipe nationale égyptienne, souffrait d'une rupture du ligament croisé du genou, ce qui signifie qu'il ne pourra pas participer à la Coupe du monde 2026, qui se déroulera dans moins de trois mois aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Islam Issa, âgé de 30 ans, a subi une grave blessure au genou lors du match amical contre l'Espagne, qui s'est déroulé mardi soir au stade de l'Espanyol dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde et qui s'est soldé par un match nul et vierge.

Hossam Hassan, l'entraîneur des Pharaons, a été contraint de remplacer Issa à la 68e minute et de faire entrer Haytham Hassan à sa place.

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Issa avait déclaré mercredi lors d'une conférence de presse que les informations faisant état d'une rupture du ligament croisé du genou étaient fausses, précisant qu'il passerait un examen médical dès son retour au Caire.

Mais la Fédération égyptienne de football a publié ce jeudi un communiqué officiel confirmant que le joueur de Ceramica Cleopatra souffrait d'une rupture du ligament croisé, ce qui signifie son absence de la Coupe du monde, car ce type de blessure nécessite généralement une convalescence pouvant aller jusqu'à six mois.

Dans son communiqué, la Fédération égyptienne de football a déclaré : « Les examens radiographiques subis par Islam Issa ont confirmé une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, après que le joueur se soit immédiatement rendu en radiologie à l’arrivée de la délégation de l’équipe d’Égypte au Caire ce matin. »

L'absence d'Islam Issa devrait compliquer les plans de Hossam Hassan avant la Coupe du monde, le joueur de Ceramica Cleopatra ayant prouvé qu'il méritait sa place dans l'effectif des Pharaons.

Hassan avait misé sur les capacités d’Islam Issa et lui avait donné l’occasion de figurer dans le onze de départ de l’équipe d’Égypte lors des matchs amicaux contre l’Arabie saoudite et l’Espagne pendant la dernière trêve, en l’absence du capitaine Mohamed Salah.

Issa a su saisir cette opportunité pour se mettre en valeur : il a inscrit un but contre les Verts lors de la victoire 4-0 des Pharaons et a également livré une bonne performance face aux Matadors.

Issa a disputé 6 matchs avec la sélection égyptienne, et son but contre l'Arabie saoudite reste à ce jour son seul but au niveau international.