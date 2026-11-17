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Mauricio Pochettino n’a pas encore officiellement pris place sur le banc d’Old Trafford que les conseils pour redresser Manchester United affluent déjà. Mikael Silvestre, ancien défenseur du club, a désigné une cible inattendue à Chelsea qui pourrait changer la donne lors du mercato de janvier.

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Silvestre favorable à une offensive pour un jeune joueur de Chelsea en manque de temps de jeu

Mauricio Pochettino, futur entraîneur de Manchester United, devra relever un défi de taille pour éloigner le club de la zone de relégation. À l’approche du mercato de janvier, Silvestre, ancien défenseur de Manchester United, estime qu’Estevao, jeune joueur de Chelsea, serait une recrue idéale pour commencer.

Arrivé de Palmeiras l’été dernier pour un montant initial de 29 millions de livres sterling et auteur de 46 apparitions avec Chelsea, le joueur de 19 ans n’a été titularisé qu’une seule fois en Premier League cette saison sous les ordres du nouvel entraîneur Xabi Alonso. Cette unique titularisation a eu lieu le mois dernier contre United, lors d’un match où l’international brésilien a brillé dans une victoire 2-0 qui a précipité le limogeage de Michael Carrick .

Ce que Silvestre a dit d’Estevao

Silvestre, qui a disputé 361 matches à Old Trafford, estime que le jeune joueur correspond au profil recherché par United. S’exprimant auprès de Betarades.gr, le Français a toutefois reconnu qu’un transfert semblait peu probable à moins que Chelsea n’assouplisse sa position.

« Eh bien, Estevao a joué contre United avec Chelsea et je pense qu’il a montré pourquoi il devrait jouer davantage », a déclaré Silvestre. « Il semble déterminé à se battre pour sa place dans l’équipe, donc je ne m’attends pas à ce que United tente de le recruter. »

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« Mais c’est un bon joueur, c’est certain. Il joue en équipe nationale du Brésil et j’aime son style. S’il était disponible, ce serait une bonne recrue pour United. »

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Le manque de défenseurs reste un sérieux casse-tête

Renforcer l’attaque n’est pas la seule priorité après l’échec de United à étoffer son effectif de latéraux cet été. L’international anglais Lewis Hall a signé un nouveau contrat à St James’ Park , mettant fin aux spéculations sur son avenir et laissant les dirigeants de United avec peu de solutions de rechange face aux blessures.

« Lewis Hall a réalisé une saison impressionnante avec Newcastle et il était bien dans le viseur du club », a expliqué Silvestre. « Le club a tenté de le recruter, ainsi que d’autres latéraux, mais n’y est pas parvenu. »

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« Il doit maintenant compter sur Luke Shaw, Diego Dalot, Noussair Mazraoui et Patrick Dorgu, qui est lui aussi blessé depuis un bon moment. Cela n’a donc pas aidé non plus. »

Pochettino immédiatement mis à l’épreuve à Anfield

Avant de rejoindre Manchester, Pochettino doit achever sa mission de sélectionneur des États-Unis lors du quart de finale retour de la Ligue des nations de la CONCACAF contre Haïti, mercredi. Il dirigera ensuite United pour la première fois dimanche 22 novembre, sur le terrain de son grand rival Liverpool.

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Affronter cette rivalité intense avec une défense diminuée mettra immédiatement Pochettino à l’épreuve, alors qu’il s’efforce de stabiliser le club avant janvier.