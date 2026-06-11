C’est un arbitre arabe qui donnera le coup d’envoi du premier match de l’Allemagne dans cette Coupe du monde

La Fédération internationale de football (FIFA) a désigné une équipe d'arbitres marocains pour diriger le match Allemagne-Curaçao, prévu dimanche prochain au stade de Houston, au Texas (États-Unis), pour la première journée du groupe 5 des qualifications à la Coupe du monde 2026.

L’arbitre international marocain Jalal Jaid dirigera la rencontre, assisté de ses compatriotes Zakaria Brinsi et Mostafa Akarkad. Le Sud-Africain Tom Abongil officiera en tant que quatrième arbitre, tandis que Zakhili Siwela, également originaire d’Afrique du Sud, sera arbitre assistant de réserve.

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Surnommée « la vague bleue », la sélection de Curaçao est, en effet, le plus petit pays de l’histoire de la Coupe du monde en termes de population et de superficie.

Cette île des Caraïbes compte environ 150 000 à 186 000 habitants et couvre 443 km².

Elle s’est qualifiée pour la première fois de son histoire pour la Coupe du monde 2026, au terme d’une campagne de qualification remarquable dans la zone CONCACAF menée par l’entraîneur chevronné Dick Advocaat, devenant ainsi la première équipe non souveraine des Amériques à participer à la Coupe du monde.

Le groupe 5 comprend également la Côte d’Ivoire et l’Équateur.







