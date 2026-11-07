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Thomas Tuchel a maintenu sa décision de ne pas retenir Cole Palmer dans sa dernière liste pour l’équipe d’Angleterre, reconnaissant qu’il n’avait même pas jugé nécessaire de contacter le meneur de jeu de Chelsea avant l’annonce. Malgré le retour en forme de Palmer, sur le plan physique comme dans le jeu, à Stamford Bridge, l’entraîneur allemand a invoqué son manque de disponibilité régulière comme principale raison de cette absence remarquée.

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Une star de Chelsea écartée du dernier rassemblement de l’Angleterre

L’Angleterre se prépare à disputer des matches cruciaux contre la Croatie et l’Espagne ce mois-ci, mais l’absence de Palmer dans la liste de 25 joueurs ne passe pas inaperçue. Bien qu’il ait été déclaré apte à 100 % après une série de bonnes performances avec Chelsea lors de la saison 2026-2027, le milieu de terrain n’a pas été retenu.

Alors que Palmer est resté chez lui, Tuchel a créé la surprise en convoquant Jobe Bellingham et Josh King. Morgan Gibbs-White a également été retenu, ce qui souligne la forte concurrence pour les postes offensifs au sein du groupe actuel.

Cette décision a suscité l’étonnement, d’autant que Tuchel a confirmé avoir discuté avec Dan Burn, Dean Henderson et Jordan Henderson de leur absence de la liste. Comme Palmer, tous trois avaient manqué le précédent rassemblement en raison d’une blessure, mais le joueur phare de Chelsea n’a pas reçu le même appel.

« C’est simplement un fait »

Au micro de talkSPORT, Tuchel a expliqué sans détour pourquoi il n’avait pas contacté Palmer avant l’annonce de la liste. Le technicien allemand a indiqué qu’il réservait ses explications aux joueurs récemment présents en sélection.

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« Non, [je n’ai pas parlé à Palmer]. Quand des joueurs ne sont pas retenus, je parle à ceux qui étaient présents lors du dernier rassemblement et je leur explique pourquoi ils ne figurent pas dans celui-ci, a déclaré Tuchel. Cole n’était pas présent lors du dernier rassemblement et nous avions échangé à ce moment-là. Puisqu’il n’était pas là lors du dernier rassemblement, rien n’a changé. »

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Le sélectionneur a ensuite évoqué sans détour les nombreuses absences du joueur de 24 ans en équipe nationale. Il a clairement indiqué qu’il accordait actuellement sa confiance à ceux qui avaient brillé lors des récents rassemblements.

Tuchel a ajouté : « Il manque généralement trop souvent à l’appel avec l’Angleterre. C’est simplement un fait. Ce n’est pas sa faute, mais ce n’est pas non plus la mienne ni la nôtre. Et il n’a pas seulement manqué le dernier rassemblement : il a manqué un excellent rassemblement. Il n’était donc pas là et, par conséquent, nous conservons le groupe qui a été excellent. Voilà où nous en sommes. »

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Une carrière internationale au point mort

Le parcours de Palmer avec l’Angleterre a nettement marqué le pas. Il n’a disputé que trois matches au cours des deux dernières années. Sa dernière apparition remonte à une défaite 1-0 contre le Japon en mars, avant qu’il ne soit totalement écarté du groupe retenu par Tuchel pour la Coupe du monde.

Réintégrer la sélection s’annonce extrêmement difficile. Le sélectionneur a cité les performances exceptionnelles de Jude Bellingham, joueur du Real Madrid, comme un obstacle majeur pour l’attaquant de Chelsea.

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« C’est très difficile si le groupe continue à jouer comme ça, a reconnu Tuchel. Et à son poste, il y a bien sûr Jude Bellingham en ce moment. Jude est loin de vouloir céder sa place et il affiche un niveau et une forme de classe mondiale, tout comme Harry Kane. Ce sera donc très, très difficile. »

Le chemin du retour en sélection

Palmer doit désormais profiter de la trêve internationale pour se concentrer sur ses obligations avec Chelsea à Stamford Bridge. Il sait que seules des performances irréprochables en club et une condition physique constante pourront convaincre le sélectionneur de le rappeler. Avec des joueurs comme Eberechi Eze, Gibbs-White et les frères Bellingham en pleine réussite, la concurrence pour le poste de numéro 10 est plus rude que jamais.

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Le sélectionneur de Chelsea a clairement indiqué au joueur comment retrouver sa place, tout en insistant sur le fait que cette possibilité n’avait pas disparu pour toujours.

Tuchel a conclu : « Mais la porte est toujours ouverte. Il doit enchaîner les bonnes performances, être disponible et il aura alors toutes les chances de revenir. En attendant, d’autres joueurs sont performants lors des rassemblements et se distinguent. C’est ce qui compte. »