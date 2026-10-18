D’abord, à la 30e minute, place à Güler : sur le côté gauche, l’ancien joueur de Leipzig Yan Diomande a remis le ballon en retrait au milieu de terrain turc, qui a frappé en pleine course à 16 mètres du but. Et de quelle manière ! Son tir du gauche a dessiné une superbe courbe avant de finir dans le coin opposé, hors de portée du gardien de Séville Odysseas Vlachodimos, absolument impuissant.

« Ce pied gauche incroyablement bon », s’est enthousiasmé le commentateur de DAZN Jan Platte devant l’ouverture du score du Real Madrid. Pour Güler, qui avait délivré deux passes décisives lors du spectaculaire succès 4-3 sur le terrain de l’AS Rome en Ligue des champions en milieu de semaine, il s’agissait de son deuxième but de la saison, toutes compétitions confondues. Avec ses cinq passes décisives, le joueur de 21 ans compte désormais sept contributions décisives.

Les spectateurs madrilènes n’ont pas eu longtemps à attendre avant le prochain temps fort : Mbappé s’en est chargé à la 37e minute. Diomande était de nouveau à l’origine de l’action. La passe venue de la gauche de la recrue à 125 millions d’euros a été déviée d’une légère talonnade par Jude Bellingham vers Mbappé. La star de l’attaque a emmené le ballon dans la surface d’un « mouvement brutal », selon les mots de l’expert de DAZN Max Nicu. Sur sa touche suivante, il s’est faufilé devant le défenseur de Séville Kike Salas, avant de tromper Vlachodimos d’un nouveau pas de danse spectaculaire.

« Incroyable ! Tout simplement incroyable ! », a crié le commentateur Platte dans son micro. « Ça va tout simplement trop vite pour les visiteurs », a reconnu l’expert Nicu, saluant l’action exceptionnelle du Français. Pour Mbappé, c’était déjà son dixième but de la saison en onze apparitions, toutes compétitions confondues.

Kylian Mbappé marque sur penalty, Yan Diomande enfonce le clou

Le onzième but est arrivé en seconde période, et lui non plus n’avait rien d’ordinaire : sur un penalty obtenu après une faute commise sur lui, Mbappé a piqué le ballon avec une douceur et une décontraction déconcertantes, d’une Panenka au centre du but, pour porter le score à 3-0 en faveur du Real (63e).

Après la réduction du score de Manuel Bueno (80e), Yan Diomande a lui aussi eu droit à son grand moment. L’Ivoirien, arrivé à Madrid cet été en provenance du RB Leipzig pour 125 millions d’euros, a déclenché une accélération irrésistible dans le demi-espace gauche, conclue d’une frappe puissante de 17 mètres dans le coin gauche pour sceller le succès du Real, 4-1 (82e).

Grâce à cette victoire, le Real Madrid conserve sa troisième place avec 21 points, derrière son rival de la capitale, l’Atlético (22), et le FC Barcelone, solide leader (27). Mercredi prochain, le Real recevra le RB Leipzig en Ligue des champions, avant de disputer le Clasico sur le terrain du Barça le dimanche suivant.



