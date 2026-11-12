« C’est tout simplement dégoûtant » : Gary Neville fustige la direction de Manchester United pour sa gestion du licenciement de Michael Carrick

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Carrick limogé après le pire début de saison depuis quatre décennies

Carrick a été démis de ses fonctions jeudi matin après un début de saison catastrophique qui a laissé Manchester United à la 18e place de Premier League. Le club n’a remporté qu’un seul de ses dix premiers matches de championnat, son pire départ depuis quatre décennies.

Le copropriétaire Sir Jim Ratcliffe a participé à Monaco à une réunion des hauts responsables d’Ineos, au cours de laquelle l’avenir de Carrick aurait été évoqué avec le directeur du football Jason Wilcox et le directeur général Omar Berrada. United est parvenu à un accord de principe avec Pochettino mercredi, alors que Carrick dirigeait encore l’entraînement à Carrington.

Selon Neville, United a vu Carrick « démissionner sur le terrain »

Avant l’annonce, Neville avait déjà qualifié le moment choisi de « sans classe » dans le podcast Stick to Football. Une fois la décision prise, il est allé plus loin. S’exprimant auprès de Sky Sports, il a déclaré : « Je crois avoir dit, après le match contre Bournemouth, que Manchester United avait en quelque sorte vu Michael Carrick démissionner sur le terrain à la fin de la rencontre, avec ce tour de terrain et ce signe d’adieu. Je pense qu’il s’attendait à ce que cela arrive à ce moment-là, mais les dirigeants ont hésité. »

Il a poursuivi : « Ils pensaient manifestement pouvoir tenir jusqu’à la trêve internationale et que les résultats pourraient s’améliorer, mais ces deux dernières semaines ont été difficiles. De l’indécision, un manque d’autorité, bref, une direction vraiment défaillante. »

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« Ce serait un licenciement déguisé »

Neville a réservé ses critiques les plus sévères aux décideurs, absents de Manchester pendant que la situation se dénouait. « Ces dernières 24 à 48 heures, il a été particulièrement choquant de voir un dirigeant et un propriétaire à Monaco pendant que leur entraîneur, une légende du club, dirigeait l’entraînement sur le terrain, et qu’ils prenaient simultanément contact avec la Fédération américaine de football pour approcher Mauricio Pochettino », a-t-il ajouté.

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« C’est tout simplement dégoûtant. C’est bien en deçà de ce qu’on attendrait dans n’importe quelle autre entreprise, dans n’importe quel autre secteur. Ce serait un licenciement déguisé et vous seriez poursuivis en justice. L’image renvoyée par le fait d’être à Monaco pendant que l’équipe, le personnel et les personnes qui font fonctionner le club au quotidien sont à Manchester n’est vraiment pas bonne, et cela rejaillit sur la direction. Je ne pense pas que quiconque sorte grandi de cette affaire. »

Pochettino terminera d’abord sa mission avec les États-Unis

Pochettino ne devrait pas prendre ses fonctions à Old Trafford avant la semaine prochaine.

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Il dirigera d’abord les États-Unis lors de leur quart de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF contre Haïti, dont le match aller se jouera samedi à Miami. Le match retour aura lieu mardi prochain au soir à Cincinnati et se terminera aux premières heures de mercredi, heure du Royaume-Uni.