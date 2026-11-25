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Erling Haaland reconnaît que Manchester City devra nettement hausser son niveau pour obtenir un résultat dimanche sur la pelouse de l'Emirates Stadium. La star norvégienne attend avec impatience un nouveau duel physique avec Gabriel, tout en sachant qu'une défaite laisserait City à neuf points du leader.

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Un duel de poids lourds

Haaland, l'avant-centre de Manchester City, est prêt à retrouver le défenseur d'Arsenal Gabriel pour un nouveau duel intense ce week-end, malgré les difficultés récentes de son équipe à enchaîner les bons résultats. L'attaquant n'a pas marqué lors de ses trois dernières sorties , mais il se réjouit à l'idée de se mesurer à la défense la plus solide du championnat. City aborde ce choc à l'Emirates Stadium avec une seule victoire lors de ses sept derniers matches, toutes compétitions confondues. Une défaite le laisserait à neuf points d'Arsenal, leader de la Premier League.

« C'est toujours bien de jouer contre les meilleures équipes. Arsenal a été la meilleure équipe de l'année écoulée et l'une des meilleures des cinq dernières années. Et oui, c'est toujours un plaisir de jouer contre Gabriel », a déclaré le buteur norvégien sur le site officiel du club.

« Mais nous devons mieux jouer. Il nous faut une performance de très haut niveau dimanche. Aller jouer chez les champions, c'est le match le plus difficile de la saison. Tout le monde devra donc être à son meilleur niveau pour obtenir quelque chose », a ajouté Haaland à propos de cette rencontre.

Maresca cherche l'équilibre défensif

Manchester City peine toujours à enchaîner les bons résultats. Après quatre matches de Premier League sans victoire, le club a dû se contenter d'un frustrant nul 2-2 contre Naples en Ligue des champions, mardi à l'Etihad Stadium . Les joueurs d'Enzo Maresca ont été menés deux fois en seconde période, l'ancien attaquant de Manchester United Rasmus Hojlund et Noa Lang marquant pour les visiteurs de part et d'autre de l'égalisation d'Ayyoub Bouaddi. Rayan Cherki a arraché un point pour les locaux grâce à un bel exploit individuel à quatre minutes de la fin, même si la prestation d'ensemble de City a laissé à désirer.

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Revenant sur cette récente baisse de régime, l'entraîneur Maresca a souligné le contraste entre la solidité défensive de son équipe en début de saison et sa vulnérabilité actuelle. « En ce moment, c'est comme ça. Lors des dix premiers matches, nous n'encaissions pas de but, nous marquions toujours en premier. Maintenant, c'est exactement l'inverse », a expliqué l'Italien.

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Des statistiques favorables, mais des résultats décevants

Maresca assure que ses joueurs n'ont pas perdu confiance malgré quatre matches sans victoire en Premier League. City avait très bien commencé la saison en remportant ses sept premières rencontres de championnat, mais ses prestations ont nettement décliné au cours du dernier mois. Le manque de créativité offensive et des erreurs défensives coûteuses ont pesé sur ses résultats.

« Nous devons simplement trouver un moyen d'éviter cela, mais je ne pense pas que la confiance des joueurs en soit affectée », a déclaré Maresca au sujet des difficultés défensives. « Éviter d'encaisser des buts, c'est important. Mais avec le ballon, tous les chiffres, toutes les statistiques sont en notre faveur. L'essentiel, c'est l'équilibre entre ce que nous concédons et ce que nous créons. »

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Les enjeux dans la course au titre

Compte tenu du classement actuel, l'enjeu du choc de dimanche à l'Emirates Stadium est considérable. Arsenal occupe la première place avec 28 points en 11 matches, tandis que Manchester City est troisième avec 22 points, à égalité avec Brighton. City abordera ensuite une série de rencontres exigeantes : il recevra Leeds United le 2 décembre avant de se déplacer chez Brentford trois jours plus tard. Il terminera ce programme chargé par un déplacement au Camp Nou pour affronter Barcelone en Ligue des champions le 8 décembre.