Harry Kane est arrivé à Londres en grandissime favori pour remporter son premier Ballon d’Or, après une première saison en Allemagne marquée par des records. Le capitaine de l’Angleterre est à la tête d’une délégation du Bayern Munich riche en stars, arrivée dans la capitale avant la prestigieuse cérémonie de lundi au London Palladium.
Kane à la tête d’une délégation munichoise riche en stars
Les rues de Londres s’apprêtent à voir déferler les Bavarois : la délégation du Bayern Munich est arrivée en force pour soutenir son attaquant vedette. Aux côtés du capitaine de l’Angleterre figurent la recrue estivale Michael Olise, la star colombienne Luis Diaz et le pilier de la défense Dayot Upamecano. Le jeune prodige Lennart Karl fait également partie du groupe, signe que le club souhaite mettre en avant son avenir aux côtés de ses stars confirmées.
Les dirigeants du club ont eux aussi fait le déplacement pour apporter leur soutien. Le président Herbert Hainer et le directeur général Jan-Christian Dreesen sont présents pour représenter la direction, tandis que le directeur sportif Max Eberl, absent remarqué, a dû rester sur place à cause d’un rhume. La présence de Lennart Karl dans la délégation témoigne de l’ampleur de la mobilisation du Bayern à Londres.
Les coéquipiers de Kane convaincus de sa victoire
La confiance est à son comble dans le camp du Bayern, et les coéquipiers de Kane ne cachent pas à qui, selon eux, doit revenir la récompense individuelle suprême. Diaz, qui s’est exprimé devant les médias à son arrivée, s’est montré catégorique sur les mérites de l’attaquant. Interrogé sur celui qu’il voit repartir avec le trophée ce soir, l’ailier lui a apporté un soutien sans équivoque. « Harry, Harry, le favori. Toujours », a-t-il déclaré aux journalistes, selon El Chiringuito TV, qui a couvert l’arrivée de l’équipe à l’hôtel.
Les dirigeants du club partagent cet avis : selon eux, les statistiques de Kane en font le choix incontestable pour le prix 2026. Le directeur général du Bayern, Jan-Christian Dreesen, a souligné l’impact de l’attaquant sur la scène mondiale. « Bien sûr, nous serions extrêmement heureux si Harry Kane remportait le Ballon d’Or. Harry bat des records année après année, mais ses 73 buts avec le Bayern Munich et l’équipe nationale d’Angleterre revêtent une importance particulière cette fois-ci », a déclaré Dreesen.
À la recherche d’un exploit historique
Si Kane l’emporte ce soir, il deviendra le premier joueur du Bayern Munich à remporter cette récompense depuis Karl-Heinz Rummenigge en 1981. La concurrence est rude, mais le bilan du capitaine de l’Angleterre sur la période 2025-26 est pratiquement sans égal. Après avoir remporté le Soulier d’or européen et mené son club à un triplé national comprenant la Bundesliga et la Coupe d’Allemagne, Kane a aussi exercé son influence sur la scène internationale, où il est resté un élément essentiel de la sélection. Son total de 73 buts en club et en sélection le place dans une catégorie réservée aux plus grands noms de l’histoire du football.
Alors que l’impatience grandit dans le camp munichois, un habitué du Ballon d’Or manque à l’appel. Selon certaines informations, Lionel Messi ne devrait pas assister à la cérémonie au London Palladium en raison d’un calendrier chargé avec l’Inter Miami et de récents engagements liés à des cérémonies en Espagne.
J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.
Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.
Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.
Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.
J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.
Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :
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