Tous les stades ne sont pas de simples rectangles de gazon ; certains conservent à jamais les souvenirs de ceux qui y ont joué, malgré le passage des années. Pour Lionel Messi, le stade MetLife du New Jersey évoque l’un des épisodes les plus douloureux de sa carrière internationale : en 2016, il y avait abandonné l’Albiceleste en larmes, après la défaite en finale de la Copa América face au Chili.

Demain, le scénario s’inverse : la star argentine retrouvera cette pelouse en tant que capitaine pour disputer la finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Espagne et viser un deuxième titre mondial qui pourrait transformer le lieu de son échec en un écrin de gloire.

Une troisième finale, le rêve d’un deuxième titre

Il disputera ainsi sa troisième finale en Coupe du monde : battu en 2014 par l’Allemagne, il avait ensuite conquis son premier titre au Qatar en 2022.

Quatre ans après avoir soulevé le trophée pour la première fois, le capitaine argentin se trouve à un pas d’un deuxième titre mondial, après avoir conduit les siens en finale grâce à une victoire 2-1 sur l’Angleterre, tandis que l’Espagne a validé son billet en éliminant la France.

C’est là que Messi a pleuré

Il est difficile d’évoquer le stade « MetLife » sans rappeler cette scène qui est restée gravée dans la mémoire des fans de football.

Le 26 juin 2016, l’Albiceleste s’était incliné en finale de la Copa América Centenario face au Chili aux tirs au but, après que Messi eut manqué sa tentative. Dépité, il avait alors quitté la pelouse avant d’annoncer, à la surprise générale, sa retraite internationale.

Il avait alors déclaré, dans des propos qui avaient secoué le monde du sport : « La première chose qui m’est venue à l’esprit dans les vestiaires, c’est que mon parcours avec la sélection était terminé. »

« C’est la quatrième finale que je perds. J’ai tout donné, c’était ce que je désirais le plus au monde, mais ça ne s’est pas concrétisé. »

Il a ajouté avec amertume : « C’est moi qui ai manqué le premier tir au but, et c’était un tir très important. Je pense que cette décision sera la meilleure pour moi et pour tout le monde… Il semble que je ne sois pas fait pour être un héros avec l’Argentine. »

Le temps a fait son œuvre

Cette retraite fut de courte durée : quelques semaines plus tard, Messi revenait sous la pression des supporters et de ses coéquipiers, ouvrant un nouveau chapitre censé lui prouver le contraire.

Il a ensuite guidé l’Argentine vers la victoire en Copa América 2021, puis en Coupe du monde 2022, avant d’ajouter le titre de la Copa América 2024 à son palmarès, transformant ainsi les paroles qu’il avait prononcées à « MetLife » d’une déclaration de désespoir en un souvenir dépassé par le temps.

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Aujourd’hui, Messi totalise deux Copa América et un titre mondial, et se trouve à deux doigts d’un nouvel exploit historique qui pourrait lui valoir une deuxième Coupe du monde.

MetLife… Des souvenirs qui ne se résument pas à des larmes

Si l’image de ses adieux reste ancrée dans les mémoires, la relation de Messi avec le stade MetLife a commencé bien avant.

En juin 2012, il y avait déjà livré l’un de ses plus grands matchs sous le maillot albiceleste, en inscrivant un « hat-trick » lors de la victoire historique 4-3 contre le Brésil. Le troisième but, marqué à la 84e minute, figure parmi les plus beaux de sa carrière internationale.

Messi est d’ailleurs revenu à plusieurs reprises au « MetLife » sous les couleurs de l’Inter Miami, après son transfert en MLS, faisant de ce stade le témoin privilégié des différentes étapes de son parcours, de la gloire à la déception, puis au retour.