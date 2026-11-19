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Le Real Madrid va faire revenir Nico Paz dans la capitale espagnole l’été prochain, affirme la radio espagnole CADENA COPE.

Nico Paz est la star incontestée de Como 1907. En Serie A, l’Argentin a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives en dix matches.

En Ligue des champions, le milieu de terrain de 22 ans est encore plus en forme. En quatre matches, il a marqué trois buts et délivré cinq passes décisives.

L’été dernier, le Real Madrid a vendu Nico Paz à Como pour 66 millions d’euros, après qu’il y a déjà joué en prêt la saison passée.

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Le Real Madrid voulait en réalité le faire revenir dès l’été dernier, mais le joueur préférait rester plus longtemps à Como. Il pouvait y poursuivre sa progression.

Le club royal a accédé au souhait de Nico Paz, mais a négocié une option de rachat de 80 millions d’euros.

Cet été, le géant espagnol compte lever cette option. La décision serait déjà prise et Como en a déjà été informé.

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Nico Paz a effectué toute sa formation au Real Madrid. Il avait même disputé huit matches avec l’équipe première avant de rejoindre Como.