« C’est son short qui a tout gâché »… Harry Kane suscite l’inquiétude au stage de l’Angleterre

Harry Kane a suscité des inquiétudes quant à son état de santé après la rencontre face à la Croatie, mercredi soir, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Le capitaine des Three Lions a inscrit un doublé, offrant à son équipe une victoire 4-2 face aux vice-champions du monde.

Avec dix buts au compteur, il rejoint désormais Gary Lineker en tête du classement des meilleurs buteurs anglais de l’histoire de la Coupe du monde.

Selon le journal britannique The Sun, Kane est sorti du terrain avec un bandage autour du bas de sa jambe gauche.

Une fois relevé et habillé, il a rejoint sa famille en tribune ; son short a alors laissé apercevoir l’attelle.

Élu homme du match, Kane a disputé l’intégralité des 90 minutes sans être remplacé, ce qui a rassuré les supporters anglais, impatients de le voir en pleine forme pour affronter le Ghana mardi prochain.

Des interrogations subsistent aussi concernant le vice-capitaine Declan Rice : le milieu d’Arsenal a boité en quittant la pelouse et a cédé sa place à Morgan Rogers.