« Il est tombé amoureux de Kaka, Inzaghi et Pato, et il était impossible de le faire changer d’avis », a déclaré Emanuele Tresoldi au quotidien sportif italien Gazzetta dello Sport. L’international allemand des moins de 21 ans évolue actuellement au Club Bruges, qui se déplace mardi sur la pelouse de l’Inter lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Son père Emanuele, latéral gauche, a notamment disputé 18 matches de Serie A avec l’Atalanta avant que la famille ne s’installe à Hanovre.









Selon Tresoldi père, cet amour pour les Rossoneri pourrait aussi empêcher son fils de rejoindre l’Inter. « Je ne suis pas sûr qu’il accepterait. Son attachement de supporter pourrait prendre le dessus », a-t-il expliqué, avant de réaffirmer : « Son rêve est de porter le maillot de l’AC Milan. »

Grâce à ses performances au sein du grand club belge, Tresoldi s’est fait remarquer par les grands clubs européens. En Bundesliga, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig s’intéresseraient notamment à lui. Le FC Barcelone, Tottenham, Manchester United et la Roma ont également été cités parmi les prétendants de l’attaquant.

Combien de temps Nicolo Tresoldi restera-t-il au Club Bruges ?

Le contrat de Tresoldi à Bruges court jusqu’en 2029. Le joueur de 22 ans n’est arrivé en Belgique qu’à l’été 2025, en provenance de Hanovre 96 pour sept millions d’euros. Depuis, sa valeur marchande a grimpé à 35 millions d’euros. Bruges réclamerait déjà 50 millions d’euros pour son transfert, une somme qu’aucun club n’a jusqu’à présent voulu payer.

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La décision de Tresoldi, qui doit choisir entre l’équipe d’Allemagne et la Squadra Azzurra, est très attendue. Récemment absent de la liste de 44 joueurs de Jürgen Klopp, il a toutefois joué dans le même temps pour les Espoirs allemands, avec lesquels il a déjà inscrit 16 buts en 27 sélections. Il ne compte se prononcer sur son avenir en sélection qu’après le Championnat d’Europe Espoirs, l’été prochain.