Liverpool a conclu son accord pour recruter le Français Bradley Barcola, attaquant du Paris Saint-Germain, lors de la période de transferts actuelle.

Selon le journal britannique The Athletic, le club anglais versera une enveloppe financière de 106 millions de livres sterling, assortie de bonus s'élevant à 17 millions de livres sterling, pour s'attacher les services de l'attaquant âgé de 23 ans.

L'international français doit signer un contrat de 5 ans avec l'équipe d'Andoni Iraola, et passera sa visite médicale au cours des prochaines 24 heures.

Liverpool avait fait de Barcola une cible prioritaire pour contribuer à compenser le départ de Mohamed Salah, qui a quitté l'équipe à la fin de la saison dernière, tandis que Barcola tenait à rejoindre Anfield malgré les deux années restantes de son contrat avec le Paris Saint-Germain.

Le déblocage des négociations, menées côté Liverpool par le directeur sportif Richard Hughes, le directeur général de Liverpool Billy Hogan et le président du Fenway Sports Group Mike Gordon, et côté Paris Saint-Germain par Nasser Al-Khelaïfi, est intervenu après que le club anglais a tenu des discussions importantes mardi pour clarifier tous les détails relatifs à l'opération proposée.

Barcola a régulièrement pris part aux matchs de l'équipe de Luis Enrique la saison dernière, disputant 49 rencontres pour 13 buts et 7 passes décisives, malgré la concurrence directe de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, dans le même temps où le Paris Saint-Germain défendait ses titres de champion de France et de la Ligue des champions.

Barcola s'était affirmé avec l'équipe première lors de la saison 2021-2022, inscrivant 39 buts et délivrant 37 passes décisives en 152 matchs, mais il était absent de la feuille de match lors de l'ouverture du championnat de France de la saison 2026-2027 face à Rennes dimanche, tout comme il était de nouveau absent lors du match nul 2-2 face à Lille vendredi soir.

Formé à l'académie de Lyon, Barcola a joué un rôle de premier plan avec l'équipe de France lors de la Coupe du monde cet été, disputant l'ensemble des huit matchs et inscrivant 3 buts.



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