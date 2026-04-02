Mounir, le père de Lamine Yamal, star de l'équipe nationale espagnole, a réagi aux chants déplorables entendus lors du match amical entre La Roja et l'Égypte, soulignant la nécessité de respecter toutes les religions.

Le match, qui s'est soldé par un score nul et vierge entre les deux équipes mardi dernier au stade de l'Espanyol, a été marqué par des chants offensants à l'encontre des musulmans de la part des supporters espagnols, qui ont répété à plusieurs reprises pendant la rencontre : « Qui ne saute pas est musulman ».

Toutes les instances officielles espagnoles ont condamné ce comportement, notamment la Fédération espagnole de football, le ministère des Sports et d’autres.

Lors d’un direct sur son compte Instagram alors qu’il cuisinait, Munir a adressé un message serein après les événements survenus au stade « RCDE », déclarant : « Vive l’Espagne, vive les musulmans, les chrétiens, les juifs, et vive tout le monde sans distinction… Quel est votre problème ? ».

Le père de Lamine Yamal a conclu son discours par un message clair : « Si tu respectes, tu seras respecté », une référence qui contient un appel explicite à la tolérance et à la coexistence.

Son fils Lamine avait également exprimé sa position sur son compte Instagram mercredi dernier, en déclarant : « Je suis musulman, Dieu soit loué. Hier, j’ai entendu dans le stade des cris disant : « Celui qui ne saute pas est musulman ». Je sais que cela s’adressait à l’équipe adverse et non à moi personnellement, mais en tant que musulman, je considère cela comme un comportement irrespectueux et inacceptable. »