« C’est quelque chose que je voulais essayer ! » : Andoni Iraola se confie sur le nouveau rôle de Bradley Barcola dans l’axe

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L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, s’est exprimé sur le positionnement de Bradley Barcola avant le déplacement de dimanche à Crystal Palace. L’international français a été aligné en pointe en milieu de semaine, et Iraola a expliqué les raisons tactiques de cet essai.

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Iraola explique pourquoi Barcola a joué dans l'axe en milieu de semaine

Andoni Iraola, entraîneur de Liverpool, a exposé ses projets pour Bradley Barcola avant le déplacement à Selhurst Park en Premier League. L'ailier français a quitté son poste habituel sur le côté pour évoluer en pointe lors du match de Ligue des champions de mercredi contre Fenerbahce.

Liverpool se rend sur le terrain de Crystal Palace avec l'objectif de préserver son invincibilité à l'extérieur en championnat cette saison.

Iraola a confirmé que Barcola restait avant tout un joueur de couloir, mais que sa polyvalence offrait de précieuses solutions tactiques.

Iraola revient sur la polyvalence de l'ailier et son passage au PSG

Évoquant la polyvalence tactique de Barcola, Iraola a rappelé l'expérience acquise en France par le joueur de 24 ans tout en expliquant pourquoi il avait choisi de l'essayer dans l'axe.

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« Bradley est un ailier, a déclaré Iraola en conférence de presse d'avant-match. Il a surtout joué ailier gauche, parfois ailier droit, mais il a aussi joué attaquant au PSG. »

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« C'est quelque chose que je voulais essayer. Je pensais qu'il pouvait poser des problèmes à leurs défenseurs centraux, notamment en prenant la profondeur », a ajouté l'entraîneur.

Des options tactiques pour faire souffler les attaquants de pointe

Iraola a précisé que Barcola évoluerait la grande majorité du temps sur un côté, tout en restant une option pour faire tourner les attaquants de pointe comme Cody Gakpo et Alexander Isak.

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« C'est un ailier et il sera utilisé comme tel la plupart du temps, dans 90 % des cas. Mais ce sont des solutions que je veux parfois essayer », a expliqué Iraola.

« J'ai essayé avec Cody contre Chelsea en Carabao Cup. Pas forcément dès le début, mais c'est vrai que pendant le match, je pense que ce sont des options que nous pouvons utiliser quand Alex est fatigué et que nous avons besoin d'un autre type d'attaquant », a-t-il indiqué.

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Liverpool veut prolonger sa belle série à l'extérieur

Liverpool se rend à Londres en quête d'une quatrième victoire consécutive à l'extérieur en Premier League, après avoir pris 10 de ses 15 points en déplacement cette saison.

Iraola est lui-même invaincu lors de ses 13 matches à l'extérieur en Premier League en 2026, ce qui le rapproche d'un cercle restreint d'entraîneurs.

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Liverpool examinera attentivement son dispositif offensif dans l'espoir de prendre les trois points à Selhurst Park.