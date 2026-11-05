« C’est quelque chose de magique pour nous ! » : Jobe Bellingham révèle la force secrète derrière la montée en puissance du Borussia Dortmund en Ligue des champions

Partager Suivez GOAL sur Google

Jobe Bellingham a salué l’influence du Mur jaune après la victoire 2-1 du Borussia Dortmund face au Real Betis en Ligue des champions de l’UEFA. Les buts de Fabio Silva et Konstantinos Karetsas ont offert au BVB sa troisième victoire dans la phase de ligue.

Publicité

Dortmund s’impose de justesse face au Betis dans un duel européen tendu

Le Borussia Dortmund a décroché sa troisième victoire dans la phase de ligue de la Ligue des champions de l’UEFA en battant le Real Betis 2-1 au Signal Iduna Park, au terme d’un match âprement disputé. L’équipe de Niko Kovac a ouvert le score au début de la seconde période par Fabio Silva, avant qu’Aitor Ruibal n’égalise pour les visiteurs.

Mais le remplaçant Konstantinos Karetsas, 17 ans, a inscrit le but décisif à la 72e minute et offert les trois points à son équipe.

Cette victoire a toutefois eu un coût pour le BVB : l’attaquant Serhou Guirassy a dû quitter le terrain sur une blessure au pied avant la demi-heure de jeu.

Bellingham salue l’effet magique du Mur jaune

S’exprimant en zone mixte après le match, Jobe Bellingham est revenu sur le regain de forme de son équipe en seconde période et a salué le rôle des supporters à domicile dans la victoire du BVB. « Le match a été difficile dès le début. Nous savions à quel point ils étaient bons, donc nous étions conscients du danger qu’ils représentaient, et ils étaient vraiment à l’aise avec le ballon », a expliqué Bellingham.

Publicité Publicité

« Ils ont des joueurs très doués techniquement. Nous avons réussi à leur tenir tête et, en seconde période, nous avons continué à progresser. »

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

« J’ai l’impression que nous les avons balayés du terrain avec l’aide du public. Attaquer en direction du Mur jaune, c’est quelque chose de magique pour nous en Ligue des champions », a ajouté l’Anglais.

Veerman salue lui aussi l’ambiance du Signal Iduna Park

Le milieu de terrain Joey Veerman a également souligné le rôle crucial des 81 365 spectateurs, qui avaient rempli le stade, pour aider Dortmund à surmonter un match difficile face à l’équipe espagnole. « Je suis vraiment heureux. Nous avons maîtrisé le match pendant soixante-dix minutes. C’était une victoire méritée et un grand pas en avant pour nous », a déclaré Veerman.

Publicité

« Cela fait maintenant trois mois que je suis à Dortmund. L’ambiance aujourd’hui était, une fois encore, tout simplement incroyable », a ajouté le milieu de terrain.

Leurs propos ont mis en lumière l’atmosphère qui fait du Signal Iduna Park une forteresse, alors que les hommes de Kovac poursuivent leur montée en puissance sur la scène européenne.

Publicité

Les Jaune et Noir restent bien placés en Ligue des champions

Ce résultat permet au Borussia Dortmund de rester sur la bonne voie dans la phase de ligue de la Ligue des champions, tandis que l’équipe continue de faire preuve d’une grande efficacité devant le but.

Kovac attendra désormais des nouvelles médicales concernant la blessure au pied de Guirassy avant les prochaines rencontres nationales et européennes.

Publicité

Dortmund cherchera à poursuivre sur cette lancée et à tirer parti de ses bons résultats à domicile lors de son prochain match européen.