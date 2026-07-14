C'est précisément la raison pour laquelle Ter Stegen n'a toujours pas signé à l'Ajax

Le transfert de Marc-André ter Stegen vers l’Ajax n’est pas menacé, assure MARCA, une source généralement fiable. Selon le quotidien espagnol, le gardien allemand et le FC Barcelone doivent toutefois régler quelques questions fiscales.

Le prêt du gardien allemand à l’Ajax, évoqué depuis plusieurs semaines, serait déjà acté selon plusieurs sources néerlandaises et espagnoles.

Pourtant, le gardien allemand n’est toujours pas aux Pays-Bas : lundi et mardi derniers, il s’est même entraîné « comme d’habitude » avec le groupe professionnel du FC Barcelone.

Les supporters ajacides peuvent donc rester sereins : selon MARCA, le dossier n’est pas en péril. Il reste toutefois « quelques questions fiscales » à régler entre le club catalan et son gardien.

Selon MARCA, l’Ajax ne prendrait en charge que 10 % de son salaire de 20 millions d’euros, montant susceptible d’augmenter en cas de versement de primes à la performance.

Pour l’instant, l’Ajax attend patiemment que Ter Stegen obtienne le feu vert du Barça, puis il rejoindra aussitôt le groupe de l’entraîneur Míchel à Amsterdam.



