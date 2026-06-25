C’est pour cette raison que Virgil van Dijk porte systématiquement un maillot à manches longues durant cette Coupe du monde

Malgré les températures estivales qui règnent actuellement aux États-Unis, Virgil van Dijk continue d’évoluer en manches longues sur la pelouse. Ce choix n’est pas nouveau dans cette Coupe du monde. Pourquoi ? Le défenseur central l’avait déjà expliqué il y a quelques années.

Lors des rencontres des Oranjes dans ce Mondial, le thermomètre flirte pourtant régulièrement avec les 30 °C.

Cette habitude fait partie de ses rituels d’avant-match, comme il l’a expliqué en 2018 à LFC Later : « Personnellement, je dois porter des manches longues sous mon maillot à chaque match, même en été. »

Le capitaine des Oranje possède d’autres rituels d’avant-match : « Tout le monde a ses petites manies en matière de superstition. Si tu joues bien avec certaines chaussures, tu les remets pour le match suivant. »

Alors que la plupart des joueurs arborent leur nom de famille au dos de leur maillot, Van Dijk a depuis longtemps opté pour son prénom, une décision motivée par une relation complexe avec un père largement absent durant son enfance.

Avec l’équipe nationale néerlandaise, il affrontera la Tunisie dans la nuit de jeudi à vendredi à 01h00, heure néerlandaise, à Kansas City.

En cas de victoire, les Néerlandais devraient terminer en tête de leur groupe et retrouver le Maroc au tour suivant ; une deuxième, voire une troisième place, reste toutefois possible.