« C’est peut-être cette facette de lui que les gens ne connaissent pas » : l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, se livre sur Min-Jae Kim

Lors de la saison passée, au FC Bayern, Dayot Upamecano et Jonathan Tah étaient les titulaires en défense centrale, Min-Jae Kim faisant office de premier remplaçant. À l’heure actuelle, rien n’indique que cette répartition des rôles va changer à l’avenir. « Ne dites pas tout de manière aussi absolue », a expliqué Vincent Kompany lundi, lors d’une conférence de presse pendant la tournée asiatique du FC Bayern sur l’île sud-coréenne de Jeju.

« Nous parlons ici d’une concurrence que j’aime et que j’ai moi-même connue à Manchester City », a raconté Kompany. « Le plus important, c’est de faire ses preuves sur le terrain. À ce sujet, je fais un compliment à Min-Jae. Peu importe ce qui se passe, il reste concentré et laisse ses actes parler sur le terrain. »

Lors de la saison passée, Kim a d’abord eu très peu de temps de jeu. « J’ai connu beaucoup de situations dans lesquelles je me disais : peut-être que c’est le bon moment pour parler avec Min-Jae », a raconté Kompany. « Parfois, j’ai parlé avec lui, parfois je l’ai laissé tranquille. Dans chaque situation, il a bien réagi et a tout donné à l’entraînement comme sur le terrain. »

Dans la phase finale de la saison, Kim a accumulé beaucoup de minutes en Bundesliga, qui était alors déjà jouée, ce qui a permis à Upamecano et Tah de récupérer en vue des matches à élimination directe dans les compétitions de coupe.

Le FC Bayern affronte Jeju mardi en amical

Actuellement, le FC Bayern prépare la nouvelle saison dans le pays natal sud-coréen de Kim. Mardi, un match amical contre le Jeju SK FC est programmé à 13 heures. Kim et Tah font partie de la délégation, tandis qu’Upamecano est encore en congé exceptionnel après sa participation à la demi-finale de la Coupe du monde avec la France.

En vue de la saison à venir, Kim espère lui-même « que l’entraîneur me donnera beaucoup de chances » et a ajouté avec la modestie qu’on lui connaît : « Je suis très heureux de pouvoir me mesurer à Jonathan Tah et Dayot Upamecano. Au FC Bayern, il y a une forte concurrence chaque saison. Mais nous nous entendons aussi très bien. Et nous échangeons beaucoup, donc je suis très satisfait. Je peux beaucoup apprendre d’eux. »

Pour conclure ce point presse, Kompany a encore été interrogé sur des facettes méconnues de Kim. « Les gens ne savent même pas qu’il a aussi un incroyable sens de l’humour », a estimé Kompany, avant d’ajouter avec un sourire : « C’est vraiment vrai. À chaque fois qu’un joueur se tient à côté de Min-Jae, celui-ci se met à rire. C’est peut-être la facette de lui que les gens ne connaissent pas. »