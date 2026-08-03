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Nino Duit

Traduit par

« C’est peut-être cette facette de lui que les gens ne connaissent pas » : l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, se livre sur Min-Jae Kim

Bundesliga
Bayern Munich
M. Kim
V. Kompany

En tant que troisième défenseur central, Min-Jae Kim reste le plus souvent plutôt en retrait au FC Bayern. L’entraîneur Vincent Kompany lui a désormais donné de l’espoir dans la lutte pour la concurrence, le félicitant pour son état d’esprit au travail, mais aussi pour son humour.

Lors de la saison passée, au FC Bayern, Dayot Upamecano et Jonathan Tah étaient les titulaires en défense centrale, Min-Jae Kim faisant office de premier remplaçant. À l’heure actuelle, rien n’indique que cette répartition des rôles va changer à l’avenir. « Ne dites pas tout de manière aussi absolue », a expliqué Vincent Kompany lundi, lors d’une conférence de presse pendant la tournée asiatique du FC Bayern sur l’île sud-coréenne de Jeju.

« Nous parlons ici d’une concurrence que j’aime et que j’ai moi-même connue à Manchester City », a raconté Kompany. « Le plus important, c’est de faire ses preuves sur le terrain. À ce sujet, je fais un compliment à Min-Jae. Peu importe ce qui se passe, il reste concentré et laisse ses actes parler sur le terrain. » 

Lors de la saison passée, Kim a d’abord eu très peu de temps de jeu. « J’ai connu beaucoup de situations dans lesquelles je me disais : peut-être que c’est le bon moment pour parler avec Min-Jae », a raconté Kompany. « Parfois, j’ai parlé avec lui, parfois je l’ai laissé tranquille. Dans chaque situation, il a bien réagi et a tout donné à l’entraînement comme sur le terrain. »

Dans la phase finale de la saison, Kim a accumulé beaucoup de minutes en Bundesliga, qui était alors déjà jouée, ce qui a permis à Upamecano et Tah de récupérer en vue des matches à élimination directe dans les compétitions de coupe. 

Le FC Bayern affronte Jeju mardi en amical

Actuellement, le FC Bayern prépare la nouvelle saison dans le pays natal sud-coréen de Kim. Mardi, un match amical contre le Jeju SK FC est programmé à 13 heures. Kim et Tah font partie de la délégation, tandis qu’Upamecano est encore en congé exceptionnel après sa participation à la demi-finale de la Coupe du monde avec la France.

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En vue de la saison à venir, Kim espère lui-même « que l’entraîneur me donnera beaucoup de chances » et a ajouté avec la modestie qu’on lui connaît : « Je suis très heureux de pouvoir me mesurer à Jonathan Tah et Dayot Upamecano. Au FC Bayern, il y a une forte concurrence chaque saison. Mais nous nous entendons aussi très bien. Et nous échangeons beaucoup, donc je suis très satisfait. Je peux beaucoup apprendre d’eux. »

Pour conclure ce point presse, Kompany a encore été interrogé sur des facettes méconnues de Kim. « Les gens ne savent même pas qu’il a aussi un incroyable sens de l’humour », a estimé Kompany, avant d’ajouter avec un sourire : « C’est vraiment vrai. À chaque fois qu’un joueur se tient à côté de Min-Jae, celui-ci se met à rire. C’est peut-être la facette de lui que les gens ne connaissent pas. »

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