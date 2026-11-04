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Mason Greenwood a été au cœur d’une première période électrique au stade Sukru Saracoglu. Fenerbahce s’est vu refuser un penalty contre Liverpool après que Kostas Tsimikas a poussé l’ailier loin du ballon dans la surface. Ally McCoist était catégorique : le penalty aurait dû être accordé. Greenwood a rapidement répliqué sur un coup franc dévié qui a pris à contre-pied Alisson, furieux.

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McCoist catégorique : Greenwood aurait dû obtenir un penalty

Greenwood a été lancé en profondeur vers le but au milieu de la première période du match de Ligue des champions entre le Fenerbahce et Liverpool, mais Tsimikas l’a déséquilibré d’une poussée appuyée des deux mains avant qu’il puisse tirer. Les protestations de Greenwood et des supporters locaux sont restées sans effet, et la VAR n’a pas examiné l’incident.

Sur TNT Sports, McCoist s’est dit convaincu que l’équipe à domicile aurait dû obtenir un penalty : « C’est un penalty. Il le pousse des deux mains, pas seulement d’une main. Pour moi, cela l’empêche de tirer au but. Des deux mains. Je pense que c’est un penalty, vraiment. C’est dommage, parce que la passe est superbe et le contrôle exquis. »

McCoist estime que Tsimikas s’en est bien sorti

Interrogé sur le fait que Tsimikas ait échappé à une sanction, McCoist a répondu : « Je pense que oui, vraiment. Il le pousse des deux mains alors qu’il s’apprête à tirer au but. Ce n’est pas parce que cela n’en a pas l’air que ce n’est pas un penalty. »

La décision a été d’autant plus difficile à digérer deux minutes plus tard, lorsque Trey Nyoni a repris de volée un ballon retombant après un dégagement partiel et a trompé Ederson grâce à une déviation, donnant l’avantage à Liverpool. Le joueur de 19 ans, titularisé pour la première fois avec Liverpool trois jours plus tôt, est devenu le deuxième plus jeune buteur du club en Ligue des champions, derrière Trent Alexander-Arnold.

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Le coup franc dévié de Greenwood met Alisson en colère

L’avantage de Liverpool n’a duré que quatre minutes. Après une faute de Dominik Szoboszlai sur N'Golo Kante, le coup franc de Greenwood semblait filer à côté avant de heurter Jeremy Jacquet et de prendre Alisson à contre-pied. McCoist a déclaré : « Il [Greenwood] a de la réussite, non ? Je pense que le gardien ne sera pas très content de son mur.

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« Est-ce que quelqu’un tourne le dos au ballon ? C’est la réponse parfaite. C’est Jacquet, et il est furieux. Est-ce qu’il tourne le dos ? Oui, absolument. Il faut faire face au ballon. Le gardien est furieux, absolument furieux, et à juste titre. Il [Jacquet] est de profil, alors qu’il a bien commencé la saison. »

Quelle suite pour Greenwood et le Fenerbahce ?

Le Fenerbahce a terminé la première période en position de force. Greenwood a d’abord envoyé une frappe du gauche juste à côté, avant de contraindre Alisson à réaliser un bel arrêt.

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L’ailier, arrivé de Marseille cet été pour 39 millions d’euros (32,5 millions de livres sterling), sera au cœur des espoirs de victoire de l’équipe à domicile face à Liverpool après la pause.