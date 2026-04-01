C'est parti, mais... les coulisses des négociations entre la sélection ghanéenne et Renard sont dévoilées

Des articles de presse ont révélé les coulisses des négociations entre la Fédération ghanéenne de football et le Français Hervé Renard, sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne, en vue de prendre les rênes des « Black Stars » lors de la Coupe du monde 2026.

Le journal français « L'Équipe » a confirmé que Renard souhaitait quitter son poste d'entraîneur de l'équipe nationale saoudienne avant le début de la Coupe du monde 2026, estimant qu'il lui serait difficile de réussir avec cette équipe compte tenu des circonstances actuelles.

Le journal a indiqué que la Fédération ghanéenne de football envisageait de recruter l'entraîneur français pour diriger la sélection nationale, en remplacement d'Otto Addo, qui a été démis de ses fonctions en mars dernier, moins de deux mois et demi avant le coup d'envoi de la Coupe du monde.

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Le journal saoudien « Al-Youm » a confirmé ces informations, révélant que la Fédération ghanéenne de football souhaitait réellement faire appel aux services de l'entraîneur français pour la Coupe du monde.

Le journal a indiqué que la Fédération ghanéenne avait déjà entamé des contacts avec Renard, mais par l'intermédiaire de son agent, afin de connaître sa position quant à la prise en charge des « Black Stars ».

Dans le même temps, la Fédération ghanéenne n’a pas encore entamé officiellement les négociations, dans l’attente de la position de la Fédération saoudienne de football, d’autant plus que le contrat de Renard court jusqu’en juin de l’année prochaine.

Rappelons que Renard a débuté sa carrière d'entraîneur sur le continent africain avec la sélection ghanéenne, plus précisément entre 2007 et 2008, en tant qu'assistant de l'entraîneur français Claude Le Roy, avant que l'ensemble du staff technique ne soit limogé.