C’est parti : Danny Welbeck (35 ans) rejoint un cador du football anglais

Seule la visite médicale peut encore faire obstacle au transfert de Danny Welbeck à Chelsea. Selon Fabrizio Romano, tous les documents ont été signés et il a donné son célèbre « here we go » pour ce transfert.

L’attaquant anglais, qui fêtera encore ses 36 ans cette année, va signer un contrat jusqu’à la mi-2028. Brighton & Hove Albion a décidé de le laisser partir après qu’il a déposé une demande de transfert officielle.

La politique de recrutement de Chelsea a surtout été axée ces dernières années sur l’arrivée de joueurs jeunes et talentueux, mais la direction du club voulait désormais aussi ajouter un peu d’expérience à l’effectif.

Welbeck correspondait parfaitement à ce profil. L’international anglais à 42 sélections compte exactement 400 matches de Premier League à son actif et a encore trouvé régulièrement le chemin des filets la saison dernière.

L’attaquant a inscrit treize buts en championnat avec Brighton la saison passée. Il n’avait encore jamais autant marqué sur une seule saison de Premier League.

Plus tôt dans cette période de transferts, Morgan Rogers (23 ans) a notamment déjà été recruté en provenance d’Aston Villa. L’Anglais a coûté pas moins de 135 millions d’euros. Environ 60 millions d’euros ont également été déboursés pour Marco Palestra (21 ans).

Les transferts des attaquants Emmanuel Emegha (23 ans) et Geovany Quenda (19 ans) avaient déjà été bouclés auparavant. Welbeck, passé notamment par Arsenal et Manchester United, doit devenir le prochain renfort offensif.

Pour Emegha, l’arrivée de Welbeck sera un coup dur. Avec João Pedro (24 ans), Liam Delap (23 ans), Marc Guiu (20 ans) et Nicolas Jackson (25 ans), Chelsea avait déjà suffisamment d’attaquants, et l’avenir du Néerlandais semble déjà incertain avant même qu’il n’ait joué la moindre minute avec Chelsea.



