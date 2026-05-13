C’est officiel : voici le nouvel entraîneur de Manchester United

Selon Fabrizio Romano, Manchester United souhaite conserver Michael Carrick et s’apprête à lui offrir un contrat à long terme.

Selon l’expert mercato, l’Anglais a gagné la confiance de la direction ces derniers mois et jouit également de l’estime du groupe de joueurs.

Les discussions sont déjà bien avancées et un accord pourrait être finalisé sous peu.

Nommé pour succéder à Ruben Amorim le 13 janvier, il a d’emblée remporté son premier match contre Manchester City (2-0).

En quatre mois d’intérim, il a dominé City, Arsenal, Liverpool et Chelsea, permettant aux Red Devils de consolider la troisième place.

United est ainsi assuré de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine, la qualification étant désormais acquise.



