C'est officiel : un nouvel entraîneur vient d'enrichir la liste des « victimes » du Mondial

En raison des résultats décevants enregistrés lors de la Coupe du monde 2026, l’entraîneur de l’équipe nationale tchèque, Miroslav Koubek, a quitté son poste d’un commun accord avec la Fédération tchèque de football.

La Fédération tchèque de football a officialisé le départ à l’amiable de l’entraîneur de l’équipe nationale, Miroslav Kubík, en raison des résultats décevants enregistrés lors de la Coupe du monde.

La Tchéquie a été éliminée dès la phase de groupes après avoir récolté un seul point dans le groupe A, lors de ses rencontres avec la Corée du Sud, l’Afrique du Sud et le Mexique. La situation s’est encore dégradée avec la blessure du milieu de terrain Tomáš Souček, contraint de quitter le sol nord-américain en béquilles après s’être gravement foulé le genou et la cheville lors du match contre le Mexique.

Arrivé en décembre dernier, Kubík avait qualifié les siens pour le Mondial en gagnant deux barrages aux tirs au but, contre le Danemark puis la République d’Irlande.

À peine six mois après son arrivée, le technicien a officialisé son départ, adressant au passage des critiques cinglantes aux « demi-vérités » qui ont circulé pendant la compétition et lors de son départ.

Dans un communiqué diffusé en direct, il a déclaré : « Après l’échec à la Coupe du monde, dont je suis coresponsable en tant que sélectionneur, et après avoir examiné toutes les circonstances, j’ai décidé de présenter ma démission au président de la Fédération tchèque de football, David Trond. »

Il a ajouté : « Après des discussions franches et un accord mutuel, le président de la fédération a accepté ma proposition, ce qui met fin à mon mandat à la tête de l’équipe nationale. La campagne médiatique basée sur des demi-vérités et des mensonges à mon sujet a aussi pesé dans la balance. »

Il a conclu : « Dans ce contexte, mon travail à la tête de l’équipe nationale tchèque a perdu tout sens. Je remercie le président de la Fédération, David Trond, ainsi que le comité exécutif de la Fédération tchèque de football pour leur confiance. »

Il a également exprimé sa gratitude à Pavel Nedvěd, à l’ensemble du staff technique et administratif ainsi qu’aux employés de la Fédération tchèque de football pour leur immense dévouement. « Avant tout, je remercie les joueurs : diriger l’équipe nationale tchèque a été un immense honneur », a-t-il ajouté.

Il conclut : « Je regrette de ne pas pouvoir mettre à profit l’expérience et les enseignements tirés de la Coupe du monde pour concrétiser les projets précis que j’avais pour l’équipe. Je remercie aussi chaleureusement les supporters : leur soutien durant les qualifications et pendant la Coupe du monde a été exceptionnel et je ne l’oublierai jamais. »

Il conclut : « Je souhaite à l’équipe nationale tchèque et à mon successeur encore plus de succès dans leur parcours à venir, et je continuerai à les soutenir de tout mon cœur, comme n’importe quel supporter du football tchèque. »

Son départ intervient peu après celui de l’entraîneur de la Corée du Sud, Hong Myung-bo, qui avait battu les Tchèques 2-1 en début de tournoi, avant de démissionner suite à des revers 1-0 contre le Mexique et l’Afrique du Sud, éliminant ainsi son équipe de la course aux huitièmes de finale.

Plus tôt dans la compétition, la Tunisie avait déjà limogé son sélectionneur Sabri Lamouchi après une seule rencontre, conclue par une défaite humiliante (5-1) face à la Suède.