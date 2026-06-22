C’est officiel : un joueur du FC Barcelone s’apprête à quitter le club dans les prochaines heures

Selon un article publié ce lundi, un joueur du FC Barcelone devrait quitter le club dans les prochaines heures, en raison de difficultés à s’imposer dans l’effectif pour la saison prochaine.

Selon le quotidien Mundo Deportivo, qui cite des sources grecques, le gardien du FC Barcelone Iñaki Peña s’engagera officiellement avec le Panathinaïkos demain, mardi.

Selon ces sources, le gardien de 27 ans s’engagera pour quatre ans et le club catalan percevra 3 millions d’euros pour son transfert.

Selon ces sources, la signature du gardien formé au club sera officialisée mardi matin, puis il rejoindra directement le stage de préparation à Apeldoorn, aux Pays-Bas. Il voyagera vers les Pays-Bas accompagné du directeur sportif du club grec, Stefanos Koutsoulis, et du nouveau latéral droit, Triantafyllos Tsabras.

Prêté à Elche la saison passée, Peña estime qu’il est temps de relever un nouveau défi hors de la Liga et se trouve déjà à Athènes depuis dimanche.

Selon des sources grecques, il a déjà passé les examens médicaux ce lundi, dernière étape avant l’officialisation de son transfert.