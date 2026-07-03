C’est officiel : Riyad Mahrez met un terme à sa carrière internationale après le choc de la Coupe du monde

Riyad Mahrez, le capitaine des « Fennecs », a officialisé son départ de la sélection algérienne immédiatement après l’élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, consécutive à une défaite 2-0 face à la Suisse.

Sa décision, prise immédiatement après l’élimination, met un point final à un parcours de plusieurs années sous le maillot des « Verts », ponctué par la victoire en Coupe d’Afrique des Nations 2019 et de multiples campagnes internationales.

Dans une interview télévisée accordée après la rencontre, Mahrez a confirmé que le match contre la Suisse était sa dernière sortie avec les Verts, déclarant : « C’était mon dernier match avec la sélection algérienne. »

« Le moment est venu de tirer un trait sur ma carrière avec l’équipe d’Algérie. J’y ai passé 12 ans et j’ai donné le meilleur de moi-même. »

« J’ai transmis le flambeau à la nouvelle génération pour qu’elle brille à son tour, et je remercie tous ceux qui m’ont soutenu tout au long de mon parcours avec l’Algérie », a-t-il ajouté.

Lire aussi : Décision définitive… L’Ahly scelle le sort de Riyad Mahrez

Le capitaine des « Verts » a reconnu sa déception après l’élimination du tournoi, soulignant que la sélection aspirait à poursuivre son parcours en Coupe du monde.

« Notre objectif était de nous qualifier pour le tour suivant ; c’était un match à notre portée, mais nous avons encaissé deux buts à cause d’erreurs, et à ce niveau (la Coupe du monde), on paie immédiatement le prix de la moindre erreur », a-t-il expliqué.

Malgré l’amertume de cette élimination, il a toutefois rappelé que la participation algérienne n’était pas un échec total, soulignant que le simple fait de retrouver la phase finale de la Coupe du monde après une longue absence constituait déjà une avancée.

Il a conclu : « Il y a des points positifs à retenir de cette participation, notamment la qualification dès la phase de poules, mais ce qui nous a le plus pénalisés, ce sont les buts encaissés, ce qui nous a coûté très cher. »

Avec le départ de Mahrez, la sélection algérienne perd l’un de ses plus grands joueurs contemporains, pilier de la génération dorée qui a ramené les « Verts » sur les podiums et remporté la Coupe d’Afrique des nations, sans oublier ses contributions majeures aux qualifications et aux compétitions internationales au cours des dernières années.