C'est officiel : Maresca est le nouvel entraîneur de Manchester City

Le club de Manchester City a officialisé ce lundi la nomination de l'Italien Enzo Maresca au poste d'entraîneur principal de l'équipe première, avec un contrat de trois saisons courant jusqu'en 2029, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour le club anglais.

Dans un communiqué officiel, le club a souligné que Maresca, déjà présent à deux reprises dans l’enceinte citizen, revient avec un parcours d’entraîneur remarquable et a réaffirmé sa confiance dans la capacité du technicien transalpin à prolonger la dynamique victorieuse et à enrichir le projet sportif.

Maresca s’est dit ravi de revenir au club, soulignant que l’opportunité d’entraîner Manchester City représentait pour lui un défi exceptionnel, d’autant plus qu’il connaît bien le club et est conscient de l’ampleur de ses ambitions et de ses exigences.

Il a souligné que le club se distingue par son organisation professionnelle et sa stabilité institutionnelle, avant d’exprimer son ambition de conduire l’équipe vers de nouveaux titres tout en proposant un football spectaculaire, à la hauteur des attentes des supporters.

Le président du conseil d’administration de Manchester City, Khaldoun Al-Mubarak, a salué la personnalité, la passion et l’intelligence tactique de Maresca, estimant que son retour s’inscrivait logiquement dans la continuité du projet citizen.

Le directeur général Ferran Soriano l’a présenté comme le « premier choix » du club, rappelant son expérience passée et l’influence qu’il a déjà exercée lors de ses précédents passages à Manchester City.

Les Citizens espèrent ainsi prolonger leur dynastie en luttant pour les titres nationaux et continentaux, tout en préservant l’identité offensive qui fait leur force depuis plusieurs saisons.