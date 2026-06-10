Manchester United a officiellement communiqué à la Premier League la liste des joueurs quittant le club.

Le club a confirmé que Jadon Sancho quittera Manchester United en tant que joueur libre à la fin juin, cinq ans après son transfert estimé à 85 millions d’euros (99,98 millions de dollars).

L’ailier anglais faisait partie des recrues phares de l’été 2021, aux côtés de Raphaël Varane et Cristiano Ronaldo.

Formé au Borussia Dortmund, où il s’était révélé dès l’âge de 17 ans en Bundesliga, l’international anglais avait rejoint les Red Devils avec l’étiquette de grand espoir.

Mais à Old Trafford, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu : l’ailier anglais n’a inscrit que 12 buts et délivré six passes décisives en 83 matchs.

Prêté à nouveau à Dortmund lors de la seconde partie de la saison 2023-2024, il a atteint la finale de la Ligue des champions, perdue par le club allemand face au Real Madrid.

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Prêté ensuite à Chelsea puis à Aston Villa, il a contribué à la victoire des Blues en Ligue Europa Conférence et des Villans en Ligue Europa.

Sancho fait partie des six joueurs dont le départ de Manchester United a été officialisé cet été, aux côtés de Casemiro et Tyrell Malacia, ainsi que des jeunes Sonny Al-Jafri, James Bailey et Malachi Sharp.

Un retour éventuel au Borussia Dortmund, où il a déjà brillé, pourrait lui permettre de relancer sa carrière. Le directeur sportif du club allemand, Lars Ricken, a d’ailleurs confirmé que les deux parties étudiaient la possibilité d’un nouveau contrat.

Par ailleurs, le club a simplement inclus le nom du gardien camerounais André Onana dans la liste des joueurs sous contrat, déclarant : « Tous les joueurs figurant sur la liste des joueurs conservés publiée par la Premier League sont toujours sous contrat. »

Le club écoute les offres éventuelles concernant Onana, qui était prêté la saison passée à Trabzonspor, et plusieurs formations, dont son ancien club l’Inter Milan, seraient intéressées.

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