C’est officiel, Manchester United a limogé Carrick. Pochettino est tout proche de prendre les rênes des Red Devils

C’est désormais officiel, Manchester United a limogé Michael Carrick. Né en 1981, Carrick a joué pour les Red Devils de 2006 à 2018 et entraînait United depuis le 26 janvier 2026. L’information avait été révélée dans la matinée par Fabrizio Romano, avant d’être confirmée par l’annonce officielle du club. Après avoir qualifié l’équipe pour la Ligue des champions la saison dernière, Carrick a connu un très mauvais début de saison 2026-2027 : après 10 journées de Premier League, Manchester United est troisième en partant de la fin avec 8 points.

POCHETTINO EN APPROCHE

Pour remplacer Carrick, la piste Mauricio Pochettino gagne du terrain ces dernières heures. Actuel sélectionneur des États-Unis, il a auparavant entraîné l’Espanyol, Southampton, Tottenham, le Paris Saint-Germain et Chelsea.

Manchester United a conclu un accord verbal de principe avec Pochettino pour qu’il devienne le nouvel entraîneur de l’équipe première. Des négociations sont en cours avec la Fédération américaine pour concrétiser son arrivée, puisqu’une clause libératoire de 10 millions de dollars existe.