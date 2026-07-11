Samedi, la Fédération italienne de football a franchi une nouvelle étape dans la reconstruction de l’équipe nationale en nommant Paolo Maldini au poste de directeur technique et Leonardo, ancien international brésilien vainqueur de la Coupe du monde 1994, comme conseiller.

Giovanni Malagò, fraîchement élu à la présidence de la Fédération italienne, a affirmé que ces nominations constituaient la première étape avant la désignation d’un nouvel entraîneur pour la Nazionale.

À propos de Maldini et Leonardo, Malagò a déclaré : « Ce sont les deux faces d’une même médaille ; il s’agit d’un engagement de quatre ans qui doit nous mener, d’ici à 2030, jusqu’à la prochaine Coupe du monde, en passant par le Championnat d’Europe. »

Leonardo, ex-entraîneur de l’Inter et du Milan AC, ainsi qu’ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, a déjà évolué aux côtés de Maldini sous les couleurs rossonere.

Leur première mission sera de désigner le successeur de Gennaro Gattuso, qui a quitté son poste après l’élimination des Azzurri, pour la troisième fois consécutive, lors des qualifications à la Coupe du monde.

Selon ESPN, les principaux candidats au poste de sélectionneur sont Roberto Mancini et Antonio Conte.

Mancini a mené la Nazionale au titre européen en 2021, avant de manquer la qualification pour le Mondial 2022 et de s’exiler sur le banc de l’Arabie saoudite, qu’il a quittée en 2024 après un bref passage par le club qatari d’Al-Sadd.

Quant à Conte, il avait déjà dirigé la Nazionale lors de l’Euro 2016 et a récemment quitté son poste à Naples.