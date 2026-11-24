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Le litige autour du titre de la Coupe d’Afrique des nations 2025 a trouvé son dénouement après l’intervention du Tribunal arbitral du sport. Le Sénégal a été officiellement rétabli dans son statut de champion, mettant fin à près d’un an d’incertitude juridique après une finale controversée contre le Maroc.

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La bataille juridique pour le titre africain prend fin

Dans une décision majeure rendue le 24 novembre 2026, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a officiellement déclaré le Sénégal vainqueur légitime de la Coupe d’Afrique des nations TotalEnergies CAF Maroc 2025. Cette décision annule celle, controversée, de la commission d’appel de la CAF du 17 mars 2026, qui avait retiré leur titre aux Sénégalais. Le litige portait sur les événements de la finale disputée à Rabat. Le Sénégal s’était d’abord imposé 1-0 sur le terrain après prolongation grâce à un but décisif de Pape Gueye, avant que des décisions administratives n’attribuent ensuite la victoire au Maroc sur tapis vert.

Au cœur du litige figurait la sortie du terrain des joueurs sénégalais en signe de protestation pendant la seconde période du temps réglementaire, après l’attribution d’un penalty à l’équipe hôte. La commission d’appel de la CAF y avait vu un abandon au sens de l’article 84 du règlement. Le TAS a toutefois estimé que la décision de l’arbitre de reprendre le match après le retour des joueurs relevait de sa « seule autorité ». En confirmant la décision initiale de la commission de discipline, rendue en février 2026, le tribunal a fait du résultat obtenu sur le terrain le résultat définitif. La CAF a rapidement réagi au verdict. « Le Sénégal a donc été déclaré par le TAS vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations TotalEnergies CAF Maroc 2025. La CAF respecte la décision du TAS et prendra toutes les mesures nécessaires pour l’appliquer », a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Du chaos à Rabat à la procédure à Lausanne

La controverse à l’origine de cette saga judiciaire de dix mois a éclaté en fin de match, lors d’une finale tendue au stade Prince Moulay Abdellah. Alors que le score était toujours nul et vierge, l’arbitre Jean-Jacques Ndala a accordé un penalty au Maroc après une faute sur Brahim Diaz, provoquant la colère du banc sénégalais. L’entraîneur Pape Thiaw a conduit son équipe vers les vestiaires lors d’une protestation qui a duré environ 15 minutes. Mais la rencontre a repris après l’intervention de Sadio Mane, qui a convaincu ses coéquipiers de revenir. Diaz a alors tenté une Panenka, facilement arrêtée par Edouard Mendy, avant que le Sénégal ne trouve finalement l’ouverture au cours des trente minutes de prolongation.

Malgré les célébrations sur le terrain, une procédure d’appel fondée sur un point de règlement a brièvement conduit à l’inscription du Maroc comme champion dans les registres officiels. La Fédération sénégalaise de football (FSF) a refusé de céder et s’est entourée d’une équipe juridique de premier plan pour porter l’affaire à Lausanne. Lors d’une longue audience le 8 octobre, la formation du TAS a examiné les éléments relatifs à la conduite de l’arbitre et à la volonté des deux équipes d’aller au bout de la rencontre. La décision finale souligne que, puisque le match s’est achevé sous la direction de l’arbitre, la défaite sur tapis vert précédemment infligée au Sénégal au profit du Maroc n’était pas valable. Cette rectification rend au Sénégal son deuxième titre continental et confirme sa place parmi les grandes forces du football africain au milieu des années 2020.

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La CAF confirme qu’elle appliquera la décision

L’instance dirigeante du football africain a rapidement entrepris de clore ce chapitre en acceptant la primauté de la décision du tribunal dans cette affaire. Les réactions se sont multipliées sur les réseaux sociaux à l’annonce de la nouvelle, de nombreux supporters saluant le rétablissement du résultat sportif plutôt que le maintien des sanctions administratives. Sur X, Actu Foot a souligné le caractère officiel de ce changement, notant que le Sénégal était de nouveau reconnu comme champion du continent. Pour le Maroc, cette décision met fin à sa brève période comme détenteur du trophée 2025, même si le pays demeure une place centrale du football africain alors qu’il se prépare à accueillir de futures compétitions et à prendre part à la Coupe du monde.

Alors que le monde du football se tourne vers l’avenir, l’attention se porte désormais sur l’édition 2027 de la Coupe d’Afrique des nations. Le président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, mène actuellement des discussions de haut niveau au sujet du tournoi « PAMOJA » 2027, qui sera coorganisé par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. Si la controverse de 2025 a constitué une période difficile pour l’organisation, la décision sans équivoque du TAS établit un précédent définitif concernant les protestations pendant les matches et l’autorité des arbitres. Les joueurs sénégalais, qui ont toujours soutenu être les champions légitimes, peuvent enfin célébrer leur victoire sans qu’un recours juridique ne plane sur leur exploit. L’application de la décision du TAS marque la fin de l’une des affaires disciplinaires les plus complexes de l’histoire de la compétition.