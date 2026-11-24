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Le long litige autour du titre de la Coupe d'Afrique des nations 2025 a trouvé son épilogue après l'intervention du Tribunal arbitral du sport. Le Sénégal a officiellement retrouvé son titre de champion, mettant fin à près d'un an d'incertitude juridique après une finale controversée contre le Maroc.

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La bataille juridique pour le titre africain prend fin

Dans une décision majeure rendue le 24 novembre 2026, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a officiellement déclaré le Sénégal vainqueur légitime de la Coupe d'Afrique des nations CAF Maroc 2025. Cette décision annule celle de la commission d'appel de la CAF du 17 mars 2026, qui avait, de manière controversée, retiré leur titre aux Lions de la Teranga.

Le litige portait sur les événements spectaculaires de la finale disputée à Rabat. Le Sénégal s'était d'abord imposé 1-0 sur le terrain après prolongation grâce à un but décisif de Pape Gueye, avant que des décisions administratives n'attribuent ensuite la victoire au Maroc par forfait.

Au cœur du litige figurait la sortie du terrain des joueurs sénégalais en signe de protestation pendant la seconde période du temps réglementaire, après l'attribution d'un penalty au pays hôte. La commission d'appel de la CAF y avait vu un abandon au sens de l'article 84 du règlement, mais le TAS a estimé que la décision de l'arbitre de reprendre le match après le retour des joueurs relevait de sa « seule autorité ». En confirmant la décision initiale de la commission de discipline de février 2026, le tribunal a fait en sorte que le résultat acquis sur le terrain fasse foi.

La CAF a rapidement réagi au verdict. « Le Sénégal a donc été déclaré par le TAS vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations CAF TotalEnergies Maroc 2025. La CAF respecte la sentence du TAS et prendra toutes les mesures nécessaires pour l'appliquer », indique un communiqué de la CAF.

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Du chaos à Rabat à la procédure à Lausanne

La controverse à l'origine de cette bataille juridique de dix mois a éclaté dans les dernières minutes d'une finale tendue au stade Prince Moulay Abdellah. Alors que le score était toujours de 0-0, l'arbitre Jean-Jacques Ndala a accordé un penalty au Maroc après que Brahim Diaz a été déséquilibré, provoquant la colère du banc sénégalais.

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L'entraîneur Pape Thiaw a conduit son équipe vers les vestiaires dans une protestation qui a duré environ 15 minutes. Mais après l'intervention de Sadio Mane, qui a convaincu ses coéquipiers de revenir, le match a repris. Dans un moment de grande tension, Diaz a tenté une panenka, facilement arrêtée par Edouard Mendy. Le Sénégal a ensuite trouvé l'ouverture durant les trente minutes de prolongation.

Malgré les célébrations sur le terrain, l'après-match a été marqué par une procédure d'appel fondée sur des points de règlement, qui a brièvement fait du Maroc le champion officiel. La Fédération sénégalaise de football (FSF) a refusé de s'avouer vaincue et s'est entourée d'une équipe d'avocats de premier plan pour porter l'affaire à Lausanne.

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La CAF confirme qu'elle appliquera la décision

Getty Images

Lors d'une longue audience le 8 octobre, la formation du TAS a examiné les éléments relatifs à la conduite de l'arbitre et à la volonté des deux équipes d'aller au bout du match. La décision définitive souligne que, puisque la rencontre s'est achevée sous la direction de l'arbitre, la victoire par forfait précédemment attribuée au Maroc était invalide. Cette rectification rend au Sénégal son deuxième titre continental et confirme son statut de force dominante du football africain au milieu des années 2020.

L'instance dirigeante du football africain a rapidement entrepris de clore ce chapitre, acceptant que la décision du tribunal fasse autorité dans cette affaire. Le président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, participe actuellement à des discussions de haut niveau concernant le tournoi « PAMOJA » 2027, qui sera organisé conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda.