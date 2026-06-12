C'est officiel : le Real Madrid annonce le départ de deux nouveaux joueurs

Le Real Madrid a officialisé vendredi le départ de deux stars de son équipe féminine, Caroline Weir et Teresa Abilera, en fin de saison, clôturant ainsi un chapitre majeur de l’histoire du football féminin madrilène.

Dans un communiqué officiel, le club a confirmé que la milieu de terrain écossaise Caroline Weir, meilleure buteuse de l’histoire du club avec 63 réalisations, quittera le groupe à l’issue de la saison, après quatre années passées sous les couleurs madrilènes.

Le club a exprimé sa gratitude pour son engagement et ses performances d’exception, lui souhaitant bonne chance pour la suite de sa carrière.

Weir quitte le club avec des statistiques difficiles à égaler : 125 matchs officiels, 63 buts marqués, ce qui en fait la meilleure buteuse de l’histoire du club, ainsi que le titre de meilleure passeuse de la ligue, témoignant de son impact décisif dans le jeu madrilène.

Dans la foulée, le club a confirmé le départ de la milieu de terrain espagnole Teresa Abilera, qui boucle six saisons sous le maillot blanc.

Dans un communiqué distinct, le club a annoncé que la milieu de terrain espagnole ne prolongerait pas son aventure au terme de son contrat, lui adressant « son affection et sa gratitude pour avoir incarné les valeurs du Real Madrid » durant six saisons.

Au total, elle a disputé 170 matchs et inscrit 13 buts, tout en remportant la Coupe du monde 2023 et la Ligue des nations 2024 avec la sélection espagnole.

Le club a déclaré dans un communiqué : « Le Real Madrid restera toujours sa maison, et nous lui souhaitons, ainsi qu’à toute sa famille, beaucoup de succès dans cette nouvelle étape de sa vie. »

Les départs de Weir et Abelara constituent un véritable tournant pour le Real Madrid, qui voit deux de ses plus grandes stars récentes quitter le navire. Leur héritage, aussi bien statistique que symbolique, sera difficile à égaler sur et en dehors des terrains.