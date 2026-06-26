C’est officiel… Le Real Madrid abandonne toute velléité de recrutement face à Nico Baz

Les dirigeants du Real Madrid ont accédé à la demande de Nico Paz, milieu de terrain de Como, qui ne souhaitait pas revenir au club merengue cet été.

Fabrizio Romano, journaliste spécialisé dans le mercato, a confirmé sur son compte X : « En exclusivité, Como a finalisé le transfert définitif de Nico Paz en provenance du Real Madrid pour la deuxième fois. C’est officiel. »

L’expert du mercato a ajouté : « Côme a finalisé le transfert de Nico Baz en provenance du Real Madrid. La transaction a été conclue sur la base d’une valeur totale du joueur s’élevant à 60 millions d’euros, avec l’inclusion d’une clause accordant au Real Madrid une part importante des bénéfices en cas de revente future, ainsi qu’une clause lui donnant un droit de rachat. »

Il a ajouté : « Nico voulait rester à Como, mais le Real Madrid conservera le contrôle sur l’avenir du joueur. »

Il conclut : « Cesc Fàbregas et Mirwan Suarzo ont de nouveau été décisifs ces dernières 24 heures pour finaliser ce dossier, avec l’accord de Nico Paz, ce qui a permis de boucler l’ensemble des démarches. »

Arrivé à Côme il y a deux saisons en provenance du Real Madrid, le milieu de terrain argentin s’était immédiatement imposé.

Baz a pu s’imposer grâce à une présence régulière sur les terrains, devenant l’un des piliers de l’équipe transalpine et contribuant à qualifier le club pour la prochaine Ligue des champions.

Selon plusieurs sources, le milieu de terrain avait déjà rejeté l’idée de revenir au Real Madrid, notamment après l’arrivée de Bernardo Silva, recruté gratuitement à la demande du nouvel entraîneur José Mourinho.









