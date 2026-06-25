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Around FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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C’est officiel : le programme des premiers matchs du tour des 32es de finale de la Coupe du monde est désormais connu

Afrique du Sud vs Canada
Afrique du Sud
Canada
Coupe du monde
Afrique du Sud vs Corée du Sud
Corée du Sud
Suisse vs Canada
Suisse
Afrique du Sud
Canada
É.-U.
Corée du Sud
Mexique
Suisse

Coup d’envoi des phases à élimination directe

À l’issue de la troisième journée de la phase de groupes, disputée mercredi soir et jeudi matin, le premier match des 32es de finale de la Coupe du monde 2026, prévu dimanche soir, a été officiellement fixé.

Le Mexique et l’Afrique du Sud (groupe 1), la Suisse, le Canada et la Bosnie-Herzégovine (groupe 2), ainsi que le Brésil et le Maroc (groupe 3) se sont ainsi officiellement qualifiés.

Le premier match des 16es de finale, qui marquera l’ouverture des phases à élimination directe, opposera l’Afrique du Sud au Canada au stade de Los Angeles, dimanche soir.

Deuxième du groupe 1 avec 4 points, l’Afrique du Sud se hisse pour la première fois de son histoire en phase à élimination directe de la Coupe du monde, grâce à sa victoire 1-0 sur la Corée du Sud, obtenue tôt ce jeudi matin.

De son côté, le Canada, coorganisateur de la compétition, termine deuxième du groupe 2 avec 4 points malgré sa défaite mercredi soir face à la Suisse (2-1).

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