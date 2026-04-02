C'est officiel... Le président de la Fédération italienne a démissionné lors d'une réunion d'urgence

Gabriel Gravina, président de la Fédération italienne de football, a convoqué une réunion d'urgence ce jeudi, au cours de laquelle il a présenté sa démission, après l'échec de la qualification pour la Coupe du monde.

L'équipe d'Italie s'est inclinée aux tirs au but mardi dernier en Bosnie-Herzégovine, lors de la finale du barrage de qualification pour la Coupe du monde, manquant ainsi sa qualification pour la troisième fois consécutive.

Suite à cet échec, la Fédération italienne de football et la sélection des Azzurri s'apprêtent à opérer des changements radicaux, à commencer par le président Gravina, selon le site « Football Italia ».

Le sélectionneur Gennaro Gattuso devrait également quitter son poste, tout comme le directeur technique Gianluigi Buffon, qui faisait partie de la direction des Azzurri depuis l'été 2023.

Ont assisté à la réunion le président de la Serie A, Ezio Simoni, le président de la Serie B, Paolo Beden, le président de la Serie C, Matteo Marani, le président de la Ligue amateur, Giancarlo Abiti, le président du syndicat des joueurs, Umberto Calcano, et le président de l'association des entraîneurs, Renzo Olivieri.

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Graffina occupe le poste le plus élevé au sein de la Fédération italienne de football depuis octobre 2018. Sous sa direction, l'équipe nationale italienne a remporté l'Euro 2020, mais elle a également échoué à se qualifier pour les Coupes du monde 2022 et 2026.

L'Italie n'avait pas non plus réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2018 avant la nomination de Gravina.

Gravina était chargé, au nom de la Fédération italienne, de nommer Luciano Spalletti et Gennaro Gattuso comme sélectionneurs principaux respectivement en 2023 et 2025.

Le ministre des Sports, Andrea Abodi, a déclaré mercredi dernier : « Il est clair que le football italien a besoin d’une reconstruction, et ce processus doit commencer par un renouvellement de la direction de la Fédération italienne de football. »