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C’est officiel : le Maroc a tranché le cas de Mohamed Wahbi et répond aux accusations de complot

M. Ouahbi
Maroc
Coupe du monde
Maroc

L’entraîneur marocain dirige les « Lions de l’Atlas » depuis mars dernier.

La Fédération royale marocaine de football a tranché la question de l’avenir de Mohamed Wahbi, sélectionneur de l’équipe nationale A, après l’élimination des « Lions de l’Atlas » de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les Marocains avaient été éliminés en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 après leur défaite 2-0 contre la France.

Dans un communiqué publié sur le compte « X » officiel de la FRMF, M. Abdessalam Belkchour, président de la Ligue nationale de football professionnel, a confirmé cette décision à l’issue d’une réunion du bureau exécutif dirigé par Fawzi Lakjaâ.

Dans ses déclarations, M. Belkchour a indiqué que la réunion avait permis d’évaluer la participation de la sélection marocaine à la Coupe du monde 2026, estimant que les « Lions de l’Atlas » avaient réalisé un exploit important, quatre ans avant d’accueillir la Coupe du monde 2030.

Il a également rejeté les accusations de manque d’engagement, voire de complot, portées contre certains joueurs après le quart de finale face à la France, saluant leur performance héroïque tout au long de la compétition.

Il a réaffirmé la confiance de la FRMF en Mohamed Wahbi, qui restera donc à la tête des Lions de l’Atlas pour la prochaine phase.

Arrivé en mars dernier pour succéder à Walid Regragui, il a conduit les « Lions de l’Atlas » jusqu’en quarts de finale, où ils ont connu leur unique revers face aux Bleus.

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