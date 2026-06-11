C’est officiel : le Maroc a remplacé ses deux joueurs blessés juste avant la Coupe du monde et a décidé de conserver Mazraoui

La Fédération internationale de football (FIFA) a confirmé que le sélectionneur marocain a rayé de sa liste pour la Coupe du monde 2026 les noms des deux joueurs blessés, Nayef Aguerd et Abdessamad Zalzouli, et a appelé deux autres éléments en renfort.

Zalzouli s’était blessé lors du match amical des Lions de l’Atlas contre la Norvège, disputé dimanche dernier et conclu sur un score de 1-1, dans le cadre de la préparation au Mondial.

Les examens médicaux ont révélé une lésion du ligament collatéral interne du genou, une blessure grave impliquant une longue période de convalescence.

Quant à Akrad, il était encore en phase de convalescence suite à la blessure qui l'avait écarté de Marseille depuis la fin de la saison dernière, et il semble qu'il n'ait pas pu atteindre le niveau de préparation requis.

En revanche, Nasser Mazraoui, touché à l’épaule lors de la même rencontre, reste dans la liste finale : il est déclaré apte. Anas Salah El Din, dont la participation était incertaine, est également maintenu.

La FIFA a officiellement validé l’intégration de Marwan Saadane et Amine El-Sbaï dans la liste définitive des Lions de l’Atlas pour la Coupe du monde.

Marouan Saadane, défenseur d’Al-Fateh (Arabie saoudite), prend la place d’Akroud et héritera du maillot n° 5, tandis qu’Amine El-Sbaï, attaquant d’Angers, succède à Abdel Samad El-Zalzouli avec le n° 17.

Ces changements s’effectuent conformément au règlement de la FIFA, qui autorise les sélections à modifier leur liste définitive jusqu’à 24 heures avant le premier match, à condition de justifier d’une blessure grave.

Les forfaits d’Akrad et de Zalzouli constituent un coup dur pour les « Lions de l’Atlas », d’autant que le duo devait jouer un rôle clé dans le dispositif technique. Le staff doit donc accélérer l’intégration des remplaçants afin de préserver la compétitivité de l’équipe, déjà affichée lors des dernières éditions de la Coupe du monde.

Le Maroc, qui évoluera dans le groupe 3 avec le Brésil, l’Écosse et Haïti, entamera son tournoi face à la Seleção dimanche prochain, tôt dans la matinée.