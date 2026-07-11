Selon le journal catalan « Sport », le FC Barcelone a finalisé un accord avec le Club Brugge, en Belgique, pour recruter son jeune ailier, après plus de six mois de négociations entre les deux clubs.

Le montant du transfert s’élève à environ 10 millions d’euros, Club Brugge conservant 30 % des droits sur une éventuelle revente future du joueur.

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Le club belge a finalement cédé, bien que le contrat de Batshuayi court jusqu’en 2027, après que le joueur a manifesté son désir de porter le maillot du FC Barcelone et refusé de prolonger son engagement.

Le club catalan voit dans cette opération un investissement stratégique pour l’avenir, convaincu que le joueur possède le potentiel pour devenir une star mondiale, grâce à sa grande vitesse, ses qualités techniques et sa capacité à faire la différence.

Selon le journaliste Sasha Tavolieri, l’accord entre Barcelone et Bruges est désormais définitif, les démarches ayant été accélérées ces dernières heures. Les documents officiels sont en cours de finalisation et Bessiou devrait se rendre à Barcelone la semaine prochaine pour passer la visite médicale, avant de rejoindre le stage de préparation de l’équipe première en vue de la nouvelle saison.

Les révélations du Mondial

Le Belge évoluera principalement avec la réserve, mais il intégrera aussi l’équipe première dirigée par Hans Flick afin d’accélérer son développement.

Le jeune Belge a brillé lors de la Coupe du monde U20 au Qatar, attirant l’œil des recruteurs barcelonais, tout comme son compatriote Hamza Abdelkarim, également recruté par le Barça.

Pur ailier gauche, il se distingue par sa vitesse fulgurante et sa capacité à gagner ses duels en un contre un. Les dirigeants blaugrana estiment qu’il possède les qualités pour devenir l’une des plus grandes stars mondiales du football dans les années à venir.

Barcelone savait que recruter Besiou ne serait pas une mince affaire, mais le club a fait de ce dossier une priorité stratégique pour l’avenir. L’ensemble du staff technique s’est donc mobilisé pour convaincre le joueur et négocier avec le Club de Bruges.

Une saison difficile

Bessio a connu une saison compliquée en raison de blessures et d’une baisse de son temps de jeu à Bruges, alors qu’il refusait de prolonger son contrat. Courtisé par plusieurs clubs de Premier League, il avait déjà choisi Barcelone depuis plusieurs mois pour poursuivre son développement, selon le journal « Sport ».

Une fois le transfert acté, il s’agira du plus gros investissement jamais réalisé par le Barça pour un joueur de la réserve, conformément à sa stratégie de devancer la concurrence sur le marché des transferts et de recruter les meilleurs talents en vue de les intégrer à l’équipe première.