C'est officiel : le coup d'envoi de la Liga est marqué par le report des matchs Barcelone-Real Madrid

La Ligue espagnole a officialisé ce mardi le programme de la première journée de Liga pour la nouvelle saison.

Les rencontres Real Madrid-Real Sociedad et Barcelone-Athletic Bilbao ont été reportées, en raison de la participation d’un grand nombre de joueurs aux demi-finales de la Coupe du monde 2026.

La première journée de la Liga 2026/27 s’ouvrira donc le samedi 15 août avec la rencontre entre le Deportivo Alavés et Getafe.

Le même jour, Séville affrontera Rayo Vallecano, tandis que le Real Madrid accueillera la Real Sociedad au stade Santiago Bernabéu le 26 août.

La première journée s’achèvera le jeudi 27 août avec la rencontre entre le FC Barcelone et l’Athletic Bilbao au stade Spotify Camp Nou.

Javier Tebas a confirmé que la Liga avait élaboré un plan garantissant le respect des droits de tous les joueurs participant à la Coupe du monde.

Le président de la Liga a déjà précisé : « Tous les joueurs disposeront de trois semaines de repos après leur dernier match de Coupe du monde, puis de trois semaines supplémentaires pour se préparer à la nouvelle saison, conformément aux dispositions de la convention collective. »

Il a ajouté : « Nous avons mené une étude, et il est facile de réorganiser la première journée de championnat, de sorte que six matchs se déroulent comme prévu les 14, 15 et 16 août, tandis que trois ou quatre autres matchs se joueront en milieu de semaine, afin que tout le monde bénéficie de 21 jours complets de congé. »

