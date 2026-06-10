Le club Al-Ahly a officialisé ce mercredi la fin du contrat de l’un de ses milieux de terrain vedettes, après sept saisons passées sous le maillot rouge.

Le contrat du milieu international malien Aliou Diang s’est achevé de manière naturelle à l’issue de la saison écoulée. Le joueur, dont l’arrivée au Valence CF était imminente, s’apprête ainsi à entamer un nouveau chapitre en Liga.

Dans un communiqué officiel, le club a exprimé sa profonde gratitude à l’égard du milieu de terrain malien pour son professionnalisme, son engagement et son esprit combatif, qui ont contribué à de nombreux succès durant son séjour.

Arrivé en provenance de l’ASO Chlef (ex-ASO Alger) à l’été 2019, il a contribué à la conquête de 16 trophées, dont trois championnats d’Égypte et quatre Ligues des champions de la CAF.

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Rappelons que Diang a disputé son dernier match sous le maillot de l’Al-Ahly face à Al-Masry lors de la dernière journée du championnat, sous les adieux chaleureux des supporters du club.