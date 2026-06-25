Le club saoudien d’Al-Ahli a officialisé son deuxième recrutement en prévision du mercato estival, seulement quelques jours après avoir annoncé le premier.

Vendredi dernier, le club saoudien avait officialisé l’arrivée du défenseur gambien Aboubakar Sidi Kinteh, en provenance du Tromsø IL norvégien, pour un contrat de cinq ans.

Moins d’une semaine plus tard, le club a officialisé l’arrivée de l’ailier saoudien Mishaal Al-Mutairi, recruté auprès d’Abha, fraîchement promu de la Yello League, le deuxième échelon du football saoudien.

Le club a publié sur son compte officiel X une photo retouchée du joueur arborant le maillot rouge et blanc, accompagnée du message : « Tu as éclairé notre chemin, Meshaal… Bienvenue chez toi, Meshaal Al-Mutairi, désormais joueur de l’Ahly. »

Âgé de 27 ans, l’ailier saoudien a précédemment porté les couleurs d’Al-Ansar et d’Al-Ahda avant de s’engager avec Abha à l’été 2023.

Il a joué un rôle clé dans la promotion d’Abha en Ligue Roshen la saison passée, inscrivant 8 buts et délivrant 9 passes décisives en 31 matchs de Ligue Yello.

L’objectif d’Al-Ahli est clair : renforcer son effectif pour briguer le titre de champion d’Arabie saoudite, après une troisième place l’an passé, tout en défendant son bien en Ligue des champions de l’AFF, compétition qu’il a dominée lors des deux dernières éditions.