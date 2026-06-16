C’est officiel : la star de Chelsea intègre la liste des Three Lions pour la Coupe du monde

Le club de Chelsea a annoncé la sélection d’un de ses joueurs phares pour représenter l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2026.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club londonien a confirmé que le staff des « Three Lions » a appelé le défenseur Trevoh Chalobah pour intégrer le groupe qui prendra part à la Coupe du monde 2026.

Le sélectionneur anglais a en effet décidé de convoquer le défenseur formé à Chelsea pour remplacer Tino Livramento, victime d’une blessure au mollet qui l’écarte de la compétition.

Le sélectionneur a expliqué : « Selon le règlement de la FIFA, les équipes peuvent remplacer un joueur jusqu’à 24 heures avant leur premier match. »

Il n’a pour l’instant disputé qu’un seul match avec les Three Lions, une rencontre amicale face au Sénégal il y a environ un an.

Le défenseur de 26 ans rejoint ainsi son coéquipier de club Reece James au sein des Three Lions, qui poursuivent leur préparation en vue de leur premier match dans le groupe 12 face à la Croatie, mercredi prochain à Dallas.



