C’est officiel : la Jordanie inscrit Al-Salamy dans l’histoire de la Coupe du monde

Le sélectionneur marocain Jamal El-Salamy a inscrit son nom dans l’histoire de la Coupe du monde en conduisant les « Nashama » jordanien à leur premier match dans l’épreuve, ce mercredi matin face à l’Autriche, lors de la première journée du groupe 10.

Il a dirigé les Jordanien lors de leur tout premier match dans l’histoire de la Coupe du monde, face à l’Autriche ce mercredi matin, pour le compte de la première journée du groupe J.

Selon le site français « Stats Foot », il est devenu le premier entraîneur africain de l’histoire à diriger une sélection asiatique en Coupe du monde.

Âgé de 55 ans, le technicien marocain a pris les commandes de la Jordanie en juin 2024 et l’a conduite vers une première qualification historique pour la phase finale de la Coupe du monde.

La Jordanie figure parmi les quatre nations, avec l’Ouzbékistan, Curaçao et le Cap-Vert, à découvrir pour la première fois les joies de la Coupe du monde.