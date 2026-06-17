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Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traduit par

C’est officiel : la Jordanie inscrit Al-Salamy dans l’histoire de la Coupe du monde

J. Sellami
Autriche vs Jordanie
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Jordanie
É.-U.

L’entraîneur marocain mène les Nashama lors de leur premier match de Coupe du monde.

Le sélectionneur marocain Jamal El-Salamy a inscrit son nom dans l’histoire de la Coupe du monde en conduisant les « Nashama » jordanien à leur premier match dans l’épreuve, ce mercredi matin face à l’Autriche, lors de la première journée du groupe 10.

Il a dirigé les Jordanien lors de leur tout premier match dans l’histoire de la Coupe du monde, face à l’Autriche ce mercredi matin, pour le compte de la première journée du groupe J.

Selon le site français « Stats Foot », il est devenu le premier entraîneur africain de l’histoire à diriger une sélection asiatique en Coupe du monde.

Âgé de 55 ans, le technicien marocain a pris les commandes de la Jordanie en juin 2024 et l’a conduite vers une première qualification historique pour la phase finale de la Coupe du monde.

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La Jordanie figure parmi les quatre nations, avec l’Ouzbékistan, Curaçao et le Cap-Vert, à découvrir pour la première fois les joies de la Coupe du monde.

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