C'est officiel : la Fédération allemande de football annonce le départ de Nagelsmann et clarifie la position de Klopp

La Fédération allemande de football (DFB) a officialisé ce vendredi le départ immédiat de Julian Nagelsmann de son poste de sélectionneur national, à la suite de l’élimination précoce de l’Allemagne lors de la Coupe du monde 2026.

Dans un communiqué publié vendredi sur son site officiel, la Fédération allemande a indiqué avoir « résilié le contrat de Nagelsmann avec effet immédiat, après accord des représentants des actionnaires et du conseil de surveillance de la Fédération, et sur proposition du président Bernd Neuendorf ».

Cette décision fait suite à la demande formulée par Nagelsmann, lors d’une réunion à huis clos avec les responsables de la fédération qui s’était tenue la veille, de le décharger de ses fonctions après cette élimination décevante de la Coupe du monde, demande à laquelle la fédération a officiellement donné son accord.

Arrivé en septembre 2023 pour succéder à Hans Flick, avec un contrat courant jusqu’en 2028, il n’a pas convaincu les dirigeants de la Fédération de le maintenir en poste jusqu’à l’Euro suivant.

L’équipe d’Allemagne a été éliminée dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après une défaite aux tirs au but contre le Paraguay, alors qu’elle avait terminé en tête du groupe 5 et atteint les phases à élimination directe.

Au total, il a dirigé l’équipe nationale lors de 37 matchs, pour 23 victoires, 7 nuls et 7 défaites.

Klopp accepte d’entraîner l’Allemagne

Concernant son successeur, la Fédération allemande a annoncé, dans un communiqué, l’ouverture de négociations avec Jürgen Klopp pour prendre les commandes de la Mannschaft, précisant que l’ex-coach de Liverpool avait déjà donné son accord de principe.

Actuellement directeur du football international chez Red Bull, Klopp a refusé plusieurs offres depuis son départ de Liverpool en 2024, mais il se prépare à retrouver le banc.

Selon la presse, le contrat qui lie Klopp à Red Bull inclut une clause de départ lui permettant de quitter immédiatement l’entreprise pour prendre les rênes de la sélection allemande.

Message de remerciement

Le président de la Fédération allemande, Bernd Neudorf, a déclaré : « La Fédération allemande tient à remercier sincèrement Nagelsmann pour son travail depuis septembre 2023. Il s’est distingué par un grand dévouement et une ambition exceptionnelle ; c’est également une personne responsable, honnête et intègre, qui jouit de l’estime de tous au sein de la Fédération. »

Nagelsmann : « Ce n’est pas une décision facile »

De son côté, Nagelsmann a déclaré : « Depuis notre élimination du tournoi, j’ai passé ces derniers jours à réfléchir longuement et j’ai discuté avec des personnes proches de moi, tant sur le plan personnel qu’au sein de la Fédération. Prendre cette décision n’a pas été facile du tout. »

Il a ajouté : « Mon objectif premier a toujours été la réussite de la sélection. Après cette déception cruelle, j’estime que l’équipe mérite une chance de prendre un nouveau départ, loin de toute pression. »

Il a poursuivi : « Je tiens à remercier le staff technique, les membres de l’équipe et tous les collaborateurs de la fédération qui nous ont soutenus, en particulier les joueurs avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler dans un climat de confiance. »

Il a conclu : « Je tiens aussi à remercier chaleureusement les supporters. Vous nous avez soutenus, fait confiance et donné de l’énergie même dans les moments les plus difficiles. Cela me fait profondément mal au cœur de n’avoir pas répondu à vos attentes et de ne pas vous avoir offert davantage de belles soirées de football lors de ce tournoi. Vous méritiez bien mieux. »

Fuller : sa décision mérite le respect

De son côté, le directeur sportif de la Fédération allemande, Rudi Völler, a déclaré : « Après cette élimination décevante pour tout le monde, la décision de Julian mérite tout notre respect, car il a assumé ses responsabilités malgré son envie de continuer et a fait passer l’intérêt de la sélection avant le sien. »

Il a ajouté : « Nous aurions tous souhaité une fin de tournoi différente et une performance plus convaincante de la part de notre équipe nationale, mais Julian restera un entraîneur exceptionnel, et je suis convaincu qu’il continuera à connaître le succès dans sa carrière. Je le remercie sincèrement pour la collaboration qui nous a unis dans un climat de respect et de confiance. »

Départ de ses adjoints également

La Fédération allemande a par ailleurs annoncé que les adjoints de Nagelsmann, Benjamin Glück et Benjamin Hübner, quitteraient également le staff technique, tout en les remerciant pour leur contribution durant leur mandat au sein de la sélection.