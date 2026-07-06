La commission d'appel de la FIFA a examiné la requête de la Fédération belge concernant la participation de l'Américain Folarin Balogun au huitième de finale de la Coupe du monde 2026.

La Fédération belge avait contesté la décision d'autoriser l'attaquant américain Folarin Balogun à disputer les huitièmes de finale, alors qu'il avait été expulsé lors du match précédent.

Cette décision intervient après que le président américain Donald Trump a annoncé avoir contacté Gianni Infantino, président de la FIFA, pour demander la révision du carton rouge infligé à Balogun, estimant que l’incident ne justifiait pas son exclusion et que l’équipe américaine devait disputer les phases à élimination directe au complet.

Dans un communiqué officiel, l’instance a déclaré : « La Commission de recours de la FIFA a déclaré irrecevable la demande déposée par la Fédération belge concernant la décision de la Commission de discipline de suspendre la sanction d’un an infligée à Folarin Balogun, joueur de l’équipe nationale des États-Unis, à la suite de son expulsion par carton rouge lors du match contre la Bosnie-Herzégovine. »

Elle précise également : « Le président de la Commission de recours de la FIFA, Neil Eagleston (États-Unis), n’a pas pris part à cette décision. »

Il a conclu : « La demande a été jugée irrecevable au motif que la Fédération belge n’est pas partie à cette procédure et n’a donc pas la qualité pour faire appel de cette décision. »