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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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C'est officiel : l'entraîneur a présenté sa démission immédiatement après l'élimination de son équipe de la Coupe du monde

S. Clarke
Écosse
Croatie vs Ghana
Croatie
Ghana
Coupe du monde
Écosse

La Fédération écossaise de football a annoncé ce dimanche matin la démission de Steve Clark de son poste de sélectionneur de l’équipe nationale, consécutivement à l’élimination officielle de l’Écosse de la Coupe du monde 2026.

L’agence Reuters a diffusé le communiqué de la Fédération, précisant que « l’entraîneur le plus titré de l’histoire de la sélection a quitté ses fonctions après près de sept ans à la tête du staff, suite à l’élimination officielle de l’Écosse de la Coupe du monde 2026 ».

De retour en phase finale après vingt-huit ans d’absence, l’Écosse a terminé à la troisième place du groupe C.

Après avoir battu Haïti lors de son entrée en lice, l’Écosse s’est inclinée face au Maroc puis au Brésil, ne récoltant que trois points.

Les Écossais espéraient que le Ghana batte la Croatie par au moins trois buts d’écart pour entretenir leurs faibles chances de figurer parmi les meilleurs troisièmes.

La défaite du Ghana contre la Croatie (1-2) a toutefois confirmé l’élimination des Écossais.

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